200 tisíc? Půl milionu? Mrtvé v Sýrii nikdo přesně nespočítá. I OSN to vzdala už před lety

Kolik mrtvých si vyžádala občanská válka v Sýrii? Dvě stě tísíc? Čtyři sta? Půl milionu? Ani organizace, které se těmito černými počty zabývají, už pořádně nevědí. Z lidských osudů se stala studená čísla v mlze. O zjištění přesných počtů obětí vleklého konfliktu se sice snaží asi 18 organizací, získat jasná čísla je však nad jejich síly. Válka trvá příliš dlouho, pozorovatelé nemají přístup do zasažených oblastí a celý konflikt je příliš komplexní. Natolik, že Organizace spojených národů už tyto syrské počty před dvěma roky vzdala.

Když OSN publikovala v roce 2016 svůj poslední odhad počtu obětí syrské občanské války, dokonce už tehdy vycházela z dva roky starých dat. Přitom od té doby se odehrálo mnoho významných událostí, které počet obětí vleklého konfliktu významně navýšily. Tisíce lidí například zemřely během obléhání Aleppa, další položili svůj život během ofenziv vládních vojsk vůči Východní Ghútě, předměstí Damašku, kde se rebelové a povstalci soustředili.

To jsou však jen ty největší události. „Ve skutečnosti šlo o desítky incidentů denně,“ tvrdí pro New York Times Fadel Abdul Ghany, zakladatel monitorovací organizace Syrská síť pro lidská práva (SNHR). Ghany, který se stále snaží vést statistiku obětí konfliktu, doufá, že se jeho práce jednoho dne vyplatí – až se do země vrátí vláda práva a lidé budou za zmařené životy hnáni k odpovědnosti.

Organizace spojených národů, svůj poslední odhad vydala v roce 2016. „Je obtížné získat přístup do oblastí bojů a komplexita konfliktu je příliš veliká. Je takřka nemožné odhadnout, kolik lidí už během tohoto konfliktu již přišlo o život,“ tvrdí.

Ve svém posledním odhadu OSN tvrdí, že od roku 2011 zemřelo v Sýrii asi 400 tisíc lidí; poslední široce akceptovaný údaj od organizace Syrské centrum pro politický výzkum (SCPR), rovněž z roku 2016, udává číslo o 70 tisíc vyšší. A britská monitorovací organizace OHR ve svém posledním březnovém odhadu odhadla, že od vypuknutí války v březnu 2011 zemřelo asi 511 tisíc lidí. Zhruba 350 tisíc z nich přitom organizace dokáže identifikovat, u zbylých případů jméno oběti nezná.

Další organizace však nabízejí počet obětí výrazně nižší. Například lidskoprávní skupina VDC, která je napojena na syrskou opozici, tvrdí, že zatím zemřelo „jen“ 188 026 osob. Do svých statistik nicméně započítává pouze civilní oběti války.

Obecně přijímaný dnes konsenzus uvádí, že si syrská občanská válka zatím vyžádala asi 500 tisíc obětí - byť mnozí experti připouštějí, že toto číslo může být i výrazně vyšší. Pokud by se však ukázalo být pravdivé, znamenalo by, že asi 2,3 procenta ze syrské původně 22milionové populace za občanskou válku zaplatilo životem.

„Často hovoříme o těchto číslech, 400 tisíc, 500 tisíc. Musíme si ale také uvědomit, co je za nimi. Konkrétní lidské životy. Přesně 400 či 500 tisíc jednotlivých lidských životů,“ upozorňuje Panos Moumtzis z Organizace spojených národů.

Zjišťování počtu obětí syrské občanské války není zbytečný luxus. Podle expertů mají tyto údaje vliv na odpovědnost aktérů tohoto konfliktu, na pocit naléhavosti světového společenství i na konkrétní přijímané politiky – třeba i na odvetný útok USA, Británie a Francie, který proběhnul v sobotu ráno. Tato čísla však mají i svůj historický vliv. Je třeba znát, kolik lidí zemřelo během syrské války stejně tak, jako víme, že během Holokaustu v Evropě zemřelo šest milionů Židů.

„Už jsme se jako lidstvo poučili. Víme, že nemůžeme mít mír, pokud ve světě neexistuje pocit odpovědnosti za činy války,“ uzavírá pro New York Times Anna Nolanová, ředitelka občanskoprávní organizace Syrská kampaň.