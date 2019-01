Americká vláda má po více jak měsíci peníze. Kongres uzavřel dočasné „příměří“ s Trumpem

Trump přistoupil na návrh dočasného uvolnění financí pro vládní úřady v pátek. V projevu z Bílého domu prohlásil, že chce umožnit vyplacení zadržovaných mezd a zajistit normální chod úřadů vážně narušený 35denní rozpočtovou krizí, kterou vyvolal spor o zeď na hranici s Mexikem.

Sněmovna reprezentantů sice v noci na dnešek SEČ jednomyslně odsouhlasila uvolnění vládních financí do 15. února, podle očekávání ale odmítla dát Trumpovi požadovanou sumu 5,7 miliardy dolarů (bezmála 130 miliard korun) na stavbu hraniční zdi, kterou voličům slíbil před svým nástupem do Bílého domu, napsala agentura Reuters.

Dočasným uvolněním vládních financí prezident de facto ustoupil opozičním demokratům, kteří diskusi o posílení ostrahy hranic podmiňovali otevřením vládních účtů nejméně do 8. února. Trump, stejně jako vedení republikánů v Kongresu, takovou variantu dosud odmítal. Navrhoval opačný postup, tedy nejprve schválení peněz na stavbu hraniční zdi, a poté obnovení finančních toků.

Podle listu The Washington Post byl hlavním popudem k ústupkům Bílého domu alarmující stav na amerických letištích, která v pátek hlásila výpadky, zdržení příletů i odletů a dlouhé odbavovací fronty.

Trump nicméně po oznámení svého rozhodnutí na twitteru napsal, že se z jeho strany "v žádném případě nejedná o ústupek".

Do 15. února je podle prezidenta čas dohodnout se na způsobech, jak zvýšit ochranu jižních amerických hranic před ilegální migrací z Mexika. V pátek Trump pohrozil, že pokud do poloviny příštího měsíce nebude na stole dohoda o hraniční zdi nebo ocelovém plotu, využije svých pravomocí k mimořádným opatřením, tedy pravděpodobně k vyhlášení stavu nouze. Ten by mu umožňoval čerpat finance z vládních fondů bez souhlasu Kongresu.