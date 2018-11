Americké volby skončily remízou. Demokraté ovládli Sněmovnu, republikáni Senát

Nebylo to zdaleka tak klidné vítězství, v jaké demokraté doufali před začátkem voleb. O vysněné „modré vlně“ se příliš nedalo mluvit. Přesto hlavní tajenka voleb našla očekávané řešení. Demokraté získali většinu ve Sněmovně reprezentantů, republikáni zvítězili v Senátu.

Ačkoli se v průběhu noci zdálo, že by republikáni mohli přeci jen překvapit i ve sněmovních volbách, musí se spokojit jen s horní komorou. To je komplikace pro prezidenta Donalda Trumpa. Dá se očekávat, že demokraté v čele Sněmovny reprezentantů budou tlačit na přísnější vyšetřování Trumpových kauz. Zároveň je nepravděpodobné, že by Bílý dům prosadil zásadní legislativu typu daňové nebo zdravotní reformy.

Demokratům k většině ve Sněmovně reprezentantů po rozpačitém začátku nakonec pomohl severovýchod USA. Ten v prezidentských volbách vynesl do Bílého domu Donalda Trumpa. Letos hrál v prospěch jeho oponentů.

Naopak v senátních volbách se demokratům nedařilo. Na začátku noci potřebovali přebrat republikánům dvě křesla. V praxi to znamenalo vyhrát všech osm soubojů, které průzkumy označovaly za předem neodhadnutelné.

Plán se zhroutil již krátce po sečtení prvních výsledků, kdy bylo jasné, že demokraté míří k porážce v Indianě. Tamní obhajující senátor, demokrat Joe Donnelly podle exit pollů doplatil na hlasování o nominaci Bretta Kavanaugha na post soudce Nejvyššího soudu. Jako zásadní moment při rozhodování to označilo 53 procent dotázaných. Donnelly hlasoval proti, ačkoli se spekulovalo, že by právě vzhledem k volbám mohl Kavanaugha podpořit. Soudce nakonec Senátem prošel. Kromě Indiany prohráli demokraté i v dalších otevřených duelech v Tennessee a na Floridě, kde neuspěl ani jejich kandidát na guvernéra.

Nadějně dlouho vypadala situace v Texasu. Demokrat Beto O’Rourke tam překvapivě vedl nad obhajujícím republikánem Tedem Cruzem. Cruz ale nejprve srovnal krok, aby později převážil počet hlasů na svoji stranu a křeslo v horní komoře si udržel. Republikánům pomohl také výsledek někdejšího neúspěšného kandidáta Mitta Romneyho. Ten získal senátorský mandát v Utahu. Do vysoké politiky se vrací po šesti letech.

V Senátu nebude dalších šest let chybět ani někdejší demokratický uchazeč o prezidentskou nominaci a oblíbenec socialisticky smýšlejících demokratů Bernie Sanders. Nezávislý senátor, který ale pravidelně hlasuje s demokraty, obhájil mandát ve Vermontu. Uspěla i potenciální demokratická prezidentská kandidátka Elisabeth Warrenová.

Pro Donalda Trumpa je republikánská většina v Senátu klíčová. Díky tomu se nemusí obávat provést obměnu ve vládě a může pokračovat například v započaté obměně soudců na všech úrovních. Zároveň se zřejmě nemusí obávat, že by demokraté podnikli úspěšný pokus o jeho impeachment. Konečné slovo má totiž právě Senát.

Přestože Trump označil na Twitteru výsledek za ohromný úspěch, podle amerických medií Bílý dům v průběhu volební noci našel viníka volební porážky ve Sněmovně reprezentantů. Zdroje CNN tvrdí, že prezident Trump je naštvaný na odcházejícího předsedu dolní komory Paula Ryana. Ten se v letošních volbách neuchází o obhajobu mandátu.

„Je na něj naštvaný. Kvůli všemu,“ tlumočila televize. Ono „všechno“ zahrnuje například podle Trumpa příliš brzké oznámení konce ve Sněmovně nebo málo sehnaných peněz na kampaň. Trump si s Ryanem nikdy příliš neporozuměl. Rozchází se například v pro prezidenta klíčové otázce migrace.

Prezidentův tým přesto mohl slavit nejen kvůli pozitivnímu vývoji v Senátu. Cenou útěchy byl výsledek bratra viceprezidenta Mikea Pence. Ten získal křeslo ve Sněmovně reprezentantů. Vyhrál v tradičně silném republikánském okrsku ve státě Indiana.