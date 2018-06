ANALÝZA: 4 taktiky, které může Kim Čong-un použít proti Donaldu Trumpovi

Sarkasmus, odzbrojující pokora, vděk za široký manévrovací prostor. Po šesti letech, během nichž se severokorejský vůdce od světového dění dobrovolně izoloval, předvedl Kim Čong-un na setkáních s prezidenty Jižní Koreje a Číny minulý měsíc překvapivě širokou paletu vyjednávacích taktik, napsala agentura AP. A co by mohl vyzkoušet při úterním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem?

MOMENT PŘEKVAPENÍ

Ten Kim bez váhání použil při jednání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, když se před dvěma měsíci sešli v demilitarizované zóně, která obě země odděluje. Poté, co si potřásli rukama a Kim, jak bylo domluveno, překročil hranici a vstoupil na její jižní stranu, vzal Muna za ruku a odvedl jej zpět k hranici a na severní stranu. Tento zdánlivě prostý a improvizovaný akt byl plný symboliky. Jihokorejci jej obecně přivítali jako známku toho, že Kim si přeje korejskou jednotu.

I setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem byla v lecčem překvapivá, přinejmenším pro okolní svět. Trump dokonce prohlásil, že o druhém setkání Kima a Si ani nevěděl. Domněnka, že čínský prezident se mohl pokusit setkání v Singapuru sabotovat, americkou hlavu státu frustrovalo.

VÝHODA PŘÍPRAVY

Severokorejští vyjednávači se zodpovědně připravují a zarputile si drží svou linii. Trump může čekat, že Kim bude o jednotlivých bodech vyjednávání výborně informován. Zcela jistě toho bude vědět víc o Spojených státech a jejich dějinách, než bude vědět Trump o Severní Koreji.

Kim bude jinými slovy vycházet z pevných a ideologicky zaštítěných pozic. Bude si jasně vědom toho, čeho se severokorejský režim, bez jehož podpory se neobejde, bojí a jaké jsou jeho zájmy. Ať už vůči Trumpovi nasadí jakoukoli strategii, ta bude před prvním stiskem ruky pečlivě promyšlena do nejmenšího detailu. Vezmeme-li do úvahy zprávy o tom, že Trump s přípravou příliš trpělivosti nemá, může na to Pchjongjang sázet jako na svou největší výhodu.

NECHAT PROTĚJŠEK TÁPAT

Nejasnost může být skvělý vyjednávací prostředek. Dá se očekávat, že jej Kim bude často používat. Singapurský summit se koná jen díky tomu, že se nikomu nepodařilo přesně určit, jak severokorejský vůdce pojímá hlavní téma tohoto vrcholného setkání, tedy jaderné odzbrojení.

Z pesimistického čtení dosavadních prohlášení KLDR může vyplývat, že Kim se rozhodně nechystá jednat o předání svých jaderních zbraní Trumpovi. Spíše světu oznamuje, že dokud se nukleárních zbraní nevzdají ostatní jaderné mocnosti, podrží si je i Severní Korea.

Klíčem k porozumění strategie KLDR je přijmout skutečnost, že se Severokorejci pokusí udržet dostatečný manévrovací prostor - tak mohou vyvolat zdání příslibu, ale později od něj upustit. Na tom není nic nečestného, Severokorejci tím neporušují žádný slib. Ale je to velmi chytrý krok. Zvláště pokud se jim tak podaří z vyjednávacího partnera dostat slib, z něhož nepůjde vycouvat, nebo jej popřít. Příkladem může být to, že americký prezident kývl na jednání s Kimem mezi čtyřma očima a jako se sobě rovným.

VYUŽITÍ SVÉHO CHARISMATU

To je další technika, které Kim dokázal dobře využít během setkání s jihokorejským prezidentem. Nešetřil při něm úsměvy, s Munem konverzoval zdvořile, přivezl s sebou svou ženu a obecně se projevoval jako běžný smrtelník, a nikoli jako psychopatické monstrum, jak jej často vykreslují jihokorejská média. Od setkání s Munem se tak Kimovi nebývale povedlo naklonit si jihokorejské veřejné mínění na svou stranu - navzdory tomu, že tisíce Kimových děl míří na Soul a mohou jej rozmělnit na prach, kdykoli vůdce poručí.

Kim je navíc skutečnou prvotřídní celebritou, která může sledovanost vyhnat do nebeských výšin. To mu u Trumpa, který v minulosti pořádal reality show, může přinést další body. Těžko říct, jak setkání dopadne. Když ke všemu přidáme přebujelé osobnosti obou státníků, show dvojice Kim a Trump by mohla být ohromná - jak věci často hodnotí samotný Trump.