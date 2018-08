ANALÝZA: Si Ťin-pching ztrácí sílu. Může za všechno, obviňují ho běžní Číňané

Když prezident Si Ťin-pching oficiálně radí všem téměř ve všem, od návodu na válčení pro vojáky přes tipy pro stavaře na rekonstrukci veřejných záchodků, je podle Číňanů také odpovědný za dodávky nefunkčních vakcín pro děti, rýsující se ekonomické potíže i obchodní válku se Spojenými státy. V Číně se objevují obavy, že země přecenila své síly a tamní odborníci upozorňují na to, že velká část jejích technologií je závislá na dovozu myšlenek a dílů ze Západu a nemohou se poměřovat se Spojenými státy. Vyplývá to alespoň z poznámek na čínském internetu, které rychle mažou cenzoři, nebo z rozhovorů se západními novináři a z veřejných vyjádření několika akademiků.

„Pro Siho je to nejtěžší období od doby, kdy získal moc,“ okomentoval to listu Financial Times Čang Li-fan, čínský historik a známý kritik politiky vládnoucí komunistické strany. „Lidé se obávají, že kapitán zavedl loď do nebezpečných vod a ta se může potopit.“ Politiku Siho ale kritizují i dosavadní opory režimu, jako je například profesor mezinárodních vztaků Wang Yiwei, který je na elitní pekingské univerzitě Renmin zástupcem ředitele centra Si Ťin-pchingova myšlení. Objevily se pověsti kolující i uvnitř stranických organizací, že Si může narazit na opozici uvnitř Čínské komunistické strany a může být dokonce sesazen.

Vše se totiž odehrává v době, kdy se vedení čínských komunistů sešlo na svém pravidelném tajném letním jednání v přímořském městě Beidaihe. Na břehu moře a za přísných bezpečnostních opatření už několik desetiletí čínští komunisté formulují svojíi budoucí politiku, kterou pak formálně schválí stranické orgány. Podle serveru Nikkei Asian Review je ale letošní jednání neobyčejně dlouhé, což může signalizovat problémy uvnitř strany. Další média zase s podivem uvádějí, že část kritiků současné politiky Si Ťin-pchinga nebyla dodusd nijak postižena. Šlo o ty, kteří požadují návrat k předsiovské politice skrytého posilování Číny místo dosavadního chvástání se vlastní silou.

Proti Siovi by se podle těchto náznaků prý mohli postavit starší představitelé strany včetně jeho předchůdců v čele státu Chu Ťin-tchaa a Ťiang Ce-mina. Ve skutečnosti ale zřejmě nic takového nehrozí. Si odstavil část jejich příznivců od moci. Některé z jejich blízkých spolupracovníků dokonce obvinil z korupce a nechal zatknout, vyšetřování se prý přiblížilo i k rodině Chu Ťin-tchaa. Předchozí vůdce, kteří mají běžně ve straně velkou autoritu, zbavil většiny moci i vlivu. Ve vedení čínské komunistické strany sice existují frakce, které zcela nesouhlasí se Siovou politikou, ale nemohou ho ohrozit. Nejen kvůli tomu, že jsou slabé, ale hlavně proto, že jim chybí rozhodný vůdce, který by Siho dokázal sesadit.

Podle obvykle dobře informovaného deníku South China Morning Post, který se odvolává na zdroje uvnitř vedení čínské komunistické strany, se ale sám Si Ťin-pching rozhodl kvůli obavě z rostoucí nespokojenosti ke změně politiky. Čínské sdělovací prostředky dostaly instrukce, aby hlasitě nevolaly po obchodní válce s USA, nemá se už tolit vyzdvihovat „velikost“ Číny a do pozadí byla odsunut i kampaň „Made in China 2025“. Tento plán na rozvoj high-tech odvětví v Číně byl totiž na Západě správně pochopen jako snaha o přenos vynálezů a dalšího duševního vlastnictví z Evropy a Spojených států do Číny prováděný všemi prostředky.

Cílem je snížit napětí se Spojenými státy, vyhnout se začínající obchodní válce, která může podle ekonomů zatím stát Čínu půl procentního bodu jejího ekonomického růstu, a uklidnit zahraniční státníky i domácí veřejnost. Zároveň se Si snaží ukázat, že není jako Mao Ce-tung a například jeho největší portréty prý byly staženy z některých ulic. Čína se chce zřejmě vrátit ke strategii otce čínského hospodářského zázraku Teng Siao-pchinga, podle kterého má Čína posilovat svoji moc ve skrytu a vyjevit ji světu teprve až bude dostatečně silná, aby ji nikdo nemohl ohrozit.

Otázka je, na jak dlouho Simu nová strategie ukazování přívětivé tváře vydrží. Jak upozornil americký odborník na Čínu Minxin Pei, odporuje to Siho instinktům a hodnotám, neboli představě velké a ekonomicky i vojensky silné Číny hrající důležitou roli na mezinárodním poli. Navíc pokud by změna politiky byly trvalá, bude Si Ťin-pching vypadat jako slaboch, což si žádný diktátor nemůže dlouhodobě dovolit.