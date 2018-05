Arménským premiérem se stal opoziční lídr Pašinjan. Chce zlepšit vztahy s EU i USA

Arménský parlament dnes zvolil novým premiérem opozičního předáka Nikola Pašinjana, který byl jediným kandidátem. Nutnost volby předsedy vlády vyvstala poté, co předchozí šéf kabinetu Serž Sargsjan v dubnu odstoupil pod tlakem masových protestů. Pokud by Pašinjan dnes zvolen nebyl, čekaly by zemi předčasné volby.