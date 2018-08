Bílý kůň amerických voleb: Trumpa by v roce 2020 podle průzkumů porazil Obamův viceprezident Biden

Bývalý americký viceprezident Joe Biden by v případě své kandidatury zřejmě v prezidentských volbách za dva roky porazil dosavadní hlavu státu Donalda Trumpa. Ukázal to průzkum veřejného mínění, o němž informoval server Politico. Ve volbách v roce 2020 by demokratu Bidenovi dalo hlas 44 procent dotázaných, zatímco Trumpovi jen 37.