Biskup, který ovládl královskou svatbu. Kdo je Michael Curry a proč si ho Harry s Meghan vybrali?

Amerického biskupa Michaela Curryho si jako řečníka vybral princ Harry a jeho nastávající Meghan Markleová. V ten moment možná ani netušili, že biskup svým živým projevem a expresivními výrazy vyvolá takový rozruch.

To se totiž přesně stalo a reakce přítomných svatebčanů na hradě Windsor, kde slavnostní svatební obřad probíhal, mluví samy za sebe. Pobavení na tváří neskrývali jak členové královské rodiny, tak třeba bývalý fotbalista David Beckham nebo bývalý lídr labouristů Ed Miliband. Ten později na sociálních sítích uvedl, že ho Curry, který je vůbec prvním primasem episkopální církve tmavé pleti (od roku 2015), skoro přesvědčil, aby změnil vyznání.

Rev Michael Curry could almost make me a believer — Ed Miliband (@Ed_Miliband) 19. května 2018

Curry přenesl do srdce britské monarchie atmosféru haarlemských kostelů s jejich spirituály a gospely. „V lásce je síla, nepodceňujte ji. Ví to každý, kdo se někdy zamiloval,“ řekl Američan v emotivním projevu proneseném rytmickým stylem černošských kazatelů. Své kázání četl z tabletu iPad. Meghan jeho slova sledovala s uvolněným úsměvem, Harry s klidnou tváří úměrnou vážnosti chvíle.

Biskup, který během obřadu mluvil o lásce, ve které spočívá síla, byl vysvěcen na kněze v roce 1978 a v současné době vede episkopální církev v USA. Ve svých kázáních často hovoří o tématech, jako je sociální spravedlnost, imigrační politika, sexuální obtěžování, kampaň #MeToo, práva LGBT komunity nebo sňatky osob stejného pohlaví. Curry je hlasitým zastáncem rozhodnutí americké episkopální církve z roku 2015, podle kterého je možné, aby si gayové nebo lesby říkali své ano v kostelech.

„Bylo to takové transatlantické. Koresponduje to s tím, jak vystupují Harry a Meghan, jak se prezentují na veřejnosti. Myslím, že to bude jiný manželský pár než William a Kate, koneckonců Harry má k trůnu daleko, takže s nadsázkou můžeme říct: může si to dovolit," komentoval biskupovo vystoupení a svatbu pro ČT24 historik Martin Kovář.

Americká episkopální církev je protestantská církev v USA, která je součástí anglikánského společenství církví. Její sbory působí především na území USA, ale také na Haiti, v Kolumbii, Ekvádoru či v Evropě.

Ve Spojených státech představuje episkopální církev jednu z nejstarších církví, ale zároveň patří k těm nejmenším – má pouze 2,3 milionů členů.