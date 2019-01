Bojujte proti obezitě a hladu, zachráníte planetu. Vědci vyzvali politiky k revoluci

Žádné války ani terorismus, ale obezita, podvýživa a globální klimatické změny. Takové jsou nyní největší hrozby pro lidstvo. Ve dnes zveřejněné zprávě k tomu došlo 43 vědeckých kapacit ze 14 různých zemí, kteří pro vědecký časopis The Lancet vypracovali alarmující studii. Vysvětlují v ní, že tři výše zmíněné faktory jsou vzájemně propojené a že lidstvo v boji s nimi fatálně selhává a problém se ještě zhoršuje.

Vědci upozorňují na fakt, že obezita spolu se špatnou výživou je dnes nejčastější příčinou předčasných úmrtí – na světě žijí dvě miliardy obézních lidí a lidí s nadváhou, kteří kvůli tomu mají zdravotní problémy. Čtyři miliony lidí ročně zemřou. Žádné zemi světa se přitom dosud nepodařilo zvrátit trend a s obezitou se vypořádat.

Některé země, jako je Švédsko, Německo, Katar či Brazílie sice sepsaly doporučení, podle nichž by se lidé měli stravovat, Británie nebo Mexiko zase experimentují se zvláštní daní na slazené nápoje, a například Chile stojí v čele ve varovném označování na balených potravinách. Pokrok je ale v tomto směru pomalý, konstatuje studie.

Roste počet podvyživených lidí

Na druhou stranu podle údajů OSN už třetí rok po sobě roste počet lidí, kteří mají hlad. Dvě miliardy lidí bojují s nedostatečnou výživou, 815 milionů lidí je pak chronicky podvyživeno.

K tomu se přidávají i klimatické změny, které podle Světové zdravotnické organizace povedou až ke 250 tisícům předčasných úmrtí ročně. Tento odhad ale WHO udělala před pěti lety a za tu dobu se růst teplot na zeměkouli ještě zrychlil.

Vědecká studie proto navrhuje bojovat s obezitou, podvýživou i klimatickými změnami zároveň. Ke všem třem faktorům totiž přispívá současná zemědělská výroba, doprava, podoba současných měst i způsob nakládání s půdou. „To, co děláme nyní, není udržitelné,“ tvrdí jeden z autorů zprávy, William Dietz, expert na veřejné zdraví z Univerzity George Washingtona.

Vědecký panel naléhá na lidstvo, aby přijalo celosvětově platný a právně vymahatelný dokument podobný Klimatické dohodě z Paříže, jenž by zemědělskou výrobu od základu změnil.

Revouce v zemědělství a potravinářství

Pro zemědělství a potravinářský průmysl by to znamenalo revoluci – dotace ve výši 500 miliard dolarů na hovězí, mléčné výrobky, cukr, kukuřici, rýži a obilí by měly místo toho vlády převést na trvale udržitelné zemědělství a pět bilionů dolarů investovaných na podporu fosilních paliv by mělo směřovat na obnovitelné zdroje energie a obnovitelnou dopravu.

Jako příklad spojeného přístupu uvádí vědci podporu veřejné dopravy. Pokud se zlepší a bude ji používat více lidí na cestu do práce, budou méně jezdit autem a pravděpodobně se i více hýbat. Lidé budou tedy méně obézní a méně aut na silnicích bude vypouštět méně skleníkových plynů přispívajících k oteplování planety.

Zemědělství a lesnictví stojí podle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) za čtvrtinou vypouštěných skleníkových emisí. Problém zhoršuje nečinnost politiků spolu s vlivem potravinářských firem snažících se o zisk a nedostatek úsilí veřejnosti o změny, píší vědci.

Lobbing výrobců slazených nápojů

Jako příklad takového přístupu uvádějí akademici výrobu slazených nápojů. V roce 2016 utratily firmy v tomto oboru 50 milionů dolarů na lobbing v americké vládě, která se snaží omezit jejich konzumaci, protože přispívají k obezitě a špatné výživě lidí. Firmy tak vydělávají na úkor veřejného zdraví a ničení životního prostředí, tvrdí vědci. Vlády by podle autorů studie měly zajistit, aby velcí výrobci potravin platili za tyto externality podobně, jako musí platit producenti tabákových výrobků.

Vědecký časopis přichází už podruhé během dvou týdnů se studií doporučující radikální změny v potravinářství. Velký ohlas vyvolala už jím zveřejněná studie o planetární dietě, podle níž by lidé měli výrazně omezit konzumaci červeného masa a cukru a naopak jíst více ovoce, zeleniny a ořechů. Člověk by podle ní měl konzumovat denně jen 14 gramů červeného masa, tedy zhruba jeden steak týdně.

Současné stravování se podle vědců musí radikálně změnit: „To, jak jíme a vyrábíme potraviny, se stalo natolik škodlivým pro životní prostředí a naše zdraví, že to ohrožuje dlouhodobé přežití lidského druhu,“ píší ve studii.