Britský ministr navrhl zákaz mobilů ve školách. Podle statistik přispívá ke zlepšení výsledků

Britské školy by měly úplně zakázat dětem používání mobilních telefonů, neboť neprospívá rozvoji jejich osobností ani školním výsledkům. Navrhl to ministr kultury Matt Hancock, podle něhož by vláda měla rovněž přijít s právními úpravami zvyšujícími bezpečí on-line komunikace dětí a mládeže. Navrhovaný zákaz mobilů podpořila v deníku The Daily Telegraph skupina poslanců vládních konzervativců.