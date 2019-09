„Bůh“ promluvil. Nejúspěšnější obchodník s ropou varuje před krizí na Blízkém východě | info.cz

Andy Hall je pravděpodobně nejúspěšnější obchodník s ropou v historii. Za svůj instinkt si od některých kolegů vysloužil přezdívku „Bůh“. V roce 1990 neuvěřitelně riskantně vsadil na vývoj cen ropy před invazí Saddáma Husajna do Kuvajtu. To byl mimochodem moment, kdy cena ropy vyskočila vzhůru skoro stejně jako po aktuálním napadení saúdskoarabských ropných polí. A podle Halla nemusí být dramatickým momentům zdaleka konec, jak se svěřil reportérovi deníku Financial Times .

„Tohle je obrovský vývoj. Ztráta produkce je srovnatelná se Saddámovou invazí do Kuvajtu. Uvolnění strategických rezerv ve Spojených státech nemůže tento výpadek zcela nahradit, protože vývoz ropy z USA je už v současnosti na maximu a příležitostí k dovozu mnoho není,“ uvedl Hall, který před dvěma lety ukončil činnost hedgeového fondu Astenbeck, jenž byl největším podobným fondem na světě zaměřeným na energetiku. „Bůh“ ovšem sleduje vývoj na trhu nadále a tu a tam jej komentuje.

Podle Halla je ironií, že Saúdové v posledních letech snižovali vlastní těžbu a ta se má nacházet na mnohaletých minimech. „Rezerva OPEC se skládá zejména z íránské produkce, která je ovšem omezena americkými sankcemi. A je nepravděpodobné, že by se tohle mělo za současných okolností změnit,“ dodal. Pokud by svět chtěl nahradit výpadek v těžbě ropy, který aktuálně dosahuje pěti milionů barelů denně, trvalo by to podle Halla roky.

„Tento útok jen podtrhuje zranitelnost produkce ropy na Blízkém východě, potažmo v celém světě. Všechny ty desítky miliard dolarů, které Saúdové utratili za zbraně, je nedokázaly uchránit před několika nijak vyspělými drony,“ řekl deníku FT s tím, že investice do ropy nyní budou z dlouhodobého hlediska rizikovější, což se samozřejmě odrazí na ceně. „Zjevná křehkost světové ekonomiky teď bude otestována ještě skokovým nárůstem cen ropy. Připoutejte se,“ uzavřel Hall.

Ropa po víkendových útocích na největší ropná pole v Saúdské Arábii zdražila nejcitelněji od války v Zálivu. Úder vyřadil pět procent světové produkce a analytici očekávají, že se s odstupem může mírně promítnout i do cen pohonných hmot. K akci se přihlásili jemenští povstalci, americká diplomacie ale následně obvinila Írán, který povstalce podporuje, a zveřejnila satelitní snímky, které mají dokládat, že útok byl vedený z jiného směru, než separatisté proklamují.