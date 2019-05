Chudá Guyana se může stát nejbohatším státem světa. Pokud se vyhne ropnému prokletí | info.cz

Těžba ropy začne v jihoamerické zemi se 750 tisíci obyvateli už v příštím roce. Guayna, kde žije 40 procent lidí pod hranicí chudoby, se může těšit na pohádkové zisky. Číst umí v Guyaně jen 86 procent obyvatel a z každých 1000 narozených dětí umírá 26 už při porodu.

„Přijde rok 2020 a HDP se zvýší o 300 až 1000 procent. To je obrovské. Budete nejbohatší země na polokouli a potenciálně i na světě,“ prohlásil na listopadové recepci v guyanské metropoli Georgetownu tehdejší americký velvyslanec Perry Holloway.

Jak informovala britská stanice BBC, naleziště ropy s kapacitou více než 5,5 miliardy barelů nalezla v pobřežních vodách Atlantiku firma ExxonMobil. Ta by měla do guyanské státní pokladny vyplácet polovinu z ropných zisků poté, co stát splatí náklady na průzkumné vrty. Do roku 2025 by se guyanský HDP měl zvýšit na 13 miliard dolarů (v roce 2016 činil 3,4 miliardy).

Historické zkušenosti ale ukazují, že objev velkého množství ropy přinesl některým rozvojovým zemím spíše korupci a nové bohatství často rozkradla a prohýřila jen malá část společnosti. Guyanští výrobci cukru a rýže se navíc obávají, že vláda rezignuje na podporu tradičních odvětví a kvůli výnosům z ropy bude jejich byznys zanedbávat.

Zemi sužuje politická krize

Často se v této souvislosti mluví o takzvaném ropném prokletí, před kterým guyanskou vládu varovala i neziskovka Transparency International. Prvním znamením neblahého vývoje může být už politická krize, do níž se bývalá britská kolonie v posledních měsících ponořila.

Krize začala v prosinci, kdy vládní koalice ztratila důvěru parlamentu. Místo vyvolání předčasných voleb se ale obrátila na soud, aby zpochybnila výsledky hlasování. To vyvolalo pouliční protesty: „Žádáme jen o to, aby vláda respektovala ústavu,“ řekla BBC jedna z demonstrantů. „Chtějí jen zůstat u moci a kontrolovat zisky z ropy,“ myslí si.

Právní bitva dosud pokračuje, o posledním odvolání by karibský soud měl rozhodnout tento týden.

„Viděli jsme zkušenosti z jiných zemí,“ říká Vincent Adams, nový šéf Guyanské agentury pro ochranu životního prostředí, který pracoval tři desetiletí pro americké ministerstvo energetiky. „Dostali všechno to bohatství z ropy a mnoho zemí je na tom teď hůře, než bylo před ropou,“ upozorňuje.

Klíčovým faktorem, který by měl zajistit, jak se této pasti vyhnout, je podle něj vzdělání. „To je nejlepší investice, kterou tato nebo jakákoliv země může udělat.“ Usiluje proto o reformu fakulty strojírenství na Guyanské univerzitě, to ale nejde snadno. „Bohužel, laboratoře pro program ropného inženýrství nyní nemáme,“ stěžuje si děkanka fakulty Elena Trimová.

Děkanka si stěžuje i na fakt, jak je těžké přilákat na fakultu odborníky. „Lidé žádají o místo na Guyanské univerzitě. Když jim ale sdělíme výši platů, nabídku nepřijmou.“ Poptávka po absolventech s technickým vzděláním nicméně i tak roste.

Lidé chtějí vědět, co budou z těžby mít

Méně optimismu panuje v georgetownském předměstí Sophia, kde některé domy a chatrče nemají přívod elektřiny ani pitné vody. „Tato komunita představuje 10 procent obyvatel města, 10 procent městských zdrojů se tu ale neutrácí,“ říká Colin Marks, jenž v Sophii založil mládežnické centrum.

„Je tu více negativního než pozitivního, co to může Guyaně přinést,“ myslí si o chystaném ropném boomu. „Slyšeli jste, co se stalo v Guineji, Nigérii nebo Venezuele, tu máme hned vedle. Lidé jsou na to velice citliví a nejsou si jistí,“ říká s tím, že obyvatelé komunity chtějí jen vědět, zda z ropných výnosů budou těžit i oni.

Vláda se nicméně snaží na nebezpečí ropného prokletí připravit. Už v lednu schválila zákon o zřízení státního investičního fondu, který by měl s ropnými výnosy hospodařit. Fond bude vydávat pravidelné čtvrtletní i roční zprávy o své činnosti a každou větší investici by měli schvalovat poslanci parlamentu.

Organizace Open Society Foundations filantropa George Sorose se navíc snaží přimět těžaře, aby získávali ropu šetrně k životnímu prostředí. Vyškolila mimo jiné i guyanské novináře, aby uměli informovat o ropném průmyslu.

Bude zajímavé sledovat, zda si Guyana s ropným bohatstvím poradí spíše jako úspěšné státy typu Chile či Malajsie, nebo se utopí v korupci a zločinnosti jako Venezuela nebo Guinea.