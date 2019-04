Čína a USA válcují svět, Rusko tempu zbrojení nestačí. Česko mezi spojenci plápolá na chvostu | info.cz

Celosvětový vzestup Číny, obavy východní Evropy z agresivní politiky Ruska i asertivní politiku Donalda Trumpa. To vše zachycuje každoroční zpráva Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) o celosvětových výdajích na zbrojení. Ty se loni zvýšily na 1,8 bilionů dolarů a rostly druhý rok po sobě. Svět tak zbrojí podobně jako v době před pádem železné opony.

Celkové výdaje na zbrojení jsou nyní o 76 procent vyšší než v roce 1998, tedy v relativně klidné době po konci studené války. „Polovinu světových výdajů na zbrojení si v roce 2018 připsaly Spojené státy a Čína,“ komentoval zprávu výzkumník SIPRI Nan Tian z programu zabývajícího se armádními a vojenskými výdaji (AMEX).

Americké výdaje na zbrojení loni vzrostly o 4,6 procent na 649 miliard dolarů a USA tak s velkým náskokem zůstávají největším světovým investorem v této oblasti. Ředitelka programu AMEX Aude Fleurantová přisuzuje nárůst výdajů nákupům zbraní podle nového programu administrativy Donalda Trumpa.

Čína zvyšuje výdaje už 24. rokem po sobě

Druhou největší částku utrácí za zbraně Čína, která loni zvýšila své výdaje o pět procent na 250 miliard dolarů. Na rozdíl od USA, jejichž vojenské výdaje v posledních letech klesaly, rostou v Číně už 24 let po sobě. Oproti roku 1994 utrácí nyní Říše středu za výzbroj desetkrát tolik. „Růst čínských vojenských výdajů jde ruku v ruce celkovým ekonomickým vývojem země,“ říká výše zmiňovaný Tian.

Na dalších místech figurují Saúdská Arábie, Indie a Francie. Z první pětice tak vůbec poprvé vypadlo Rusko. V roce 2010 sice Rusko zahájilo svůj program na modernizaci armády, který v následujících letech vedl k výraznému růstu výdajů. Ten se ale v roce 2016 zastavil, když vláda začala splácet dluh zbrojovkám ve výši 11,8 miliard dolarů. Jak ale podotýká SIPRI, i při současném poklesu jsou stále ruské výdaje o 27 procent vyšší než před deseti lety.

Mezi 15 největšími nákupčími zbraní zaznamenalo největší růst výdajů Turecko, které disponuje druhou nejpočetnější armádou v rámci Severoatlantické aliance. Jeho výdaje na zbrojení vzrostly o 24 procent na 19 miliard dolarů, což nepochybně souvisí s tureckými vojenskými operacemi proti Kurdům na území Sýrie. V roce 2016 pak turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyslal své vojáky do Sýrie, aby bojovali jak proti Kurdům, tak i proti teroristům z takzvaného Islámského státu.

Infografika: výdaje na obranu zemí NATOautor: info.cz

V tabulce zachycující pořadí podle relativního nárůstu výdajů v loňském roce figuruje na prvním místě Burkina Faso s 52 procenty, vysoko jsou ale i státy bývalého socialistického bloku jako Litva, Bulharsko či Ukrajina. Nárůst výdajů v zemích střední a východní Evropy SIPRI vysvětluje tím, že tyto země vnímají jako hrozbu Rusko navzdory tomu, že jeho vojenské výdaje v posledních dvou letech klesají.

Češi jsou mezi spojenci stále na chvostu

Na 11. pozici se pak umístila Česká republika, u níž badatelé SIPRI spočítali nárůst výdajů o 18 procent, celkové výdaje v roce 2018 pak vyčíslili na 2,7 miliardy dolarů.

„Vývoj u nás je pozitivní, reálně se na obranu přidává, ale druhá věc je, že jsme stále za ostatními spojenci na chvostu a přidává se méně, než by odpovídalo vývoji ekonomiky,“ říká k tomu František Šulc, bezpečnostní analytik a provozovatel specializovaného webu On War/On peace. Upozorňuje také na fakt, že relativní číslo SIPRI nepostihuje strukturu obranných výdajů – z nich by podle hlav států NATO mělo jít nejméně 20 procent do investic, což Česko neplní.