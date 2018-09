Členské státy EU nesmí nikdo nutit k přijímání uprchlíků, apeluje německý ministr

Členské státy Evropské unie by neměly být na základě většinového hlasování nuceny k přijímání uprchlíků. V rozhovoru poskytnutém dnešnímu vydání bulvárního listu Bild to řekl německý ministr zahraničí Heiko Maas. EU by podle něj neměla dopustit, aby ji migrace nadále rozdělovala. Země, které uprchlíky přijímat nechtějí, by ale podle Maase měly pomáhat jinak - například přímo v Africe.