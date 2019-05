Další Trumpův políček Číně. Chce ji odříznout od amerických technologií | info.cz

O dalším plánovaném vystupňování obchodní války mezi USA a Čínou informovala agentura Bloomberg, podle níž se americké ministerstvo obchodu chystá ztížit americkým výrobcům vývoz technologií, které mohou být používány jak k civilním, tak i k vojenským účelům.

Chystané opatření by mělo Pekingu zkomplikovat cestu k novým americkým technologiím. „Zdá se, že ještě zesilujeme tlak, abychom dosáhli dohody,“ citoval Bloomberg Scotta Kennedyho, odborníka na Čínu z Centra pro strategická a mezinárodní studia.

Administrativa amerického prezidenta zvažuje celou řadu opatření, která by mohla Čínu citelně zasáhnout. Jedním z nich je zákaz obchodovat s pěti čínskými firmami, které vyvíjejí sledovací techniku. Ta se využívá mimo jiné i v provincii Sin-Ťiang, kde jsou pomocí sledovacích zařízení kontrolováni příslušníci tamní ujgurské komunity, jejichž lidská práva takto úřady porušují.

Američané cílí na umělou inteligenci i 3D tisk

Jestřábové v Trumpově týmu tlačí na to, aby se omezení exportu týkalo i celých technologických odvětví, nehledě na to, zda se používají k vojenským či civilním účelům. Na mysli mají zejména umělou inteligenci, robotiku nebo 3D tisk. Nová regulace by také mohla čínským firmám znemožnit najímání zahraničních inženýrů a vědců, pokud by měli pracovat v některém citlivém odvětví.

Další možností je omezit americký vývoz do Číny stejným způsobem, jako je tomu v případě Ruska nebo Venezuely.

Americký průmysl se ale kroků k omezení exportů obává, protože by mohly americkou ekonomiku poškodit víc než dříve uvalená cla. Společnosti jako General Electric, Google nebo Microsoft jsou přesvědčeny, že by mohly přijít o možnost soutěžit o lukrativní zakázky, a zároveň by se omezení mohlo negativně promítnout v jejich inovačních schopnostech.

Američtí dodavatelé Huawei se chystají na ztráty

V Trumpově administrativě se o nových opatřeních, která by měla být oznámena během června, vedou spory mezi liberálnějším ministerstvem obchodu a striktnějším Pentagonem. Jednotné není ale ani samotné ministerstvo obchodu, kde se dohadují politicky dosazení činitelé s kariérními úředníky.

Badatelé z Nadace pro informační technologie a inovace ve své květnové zprávě varovali, že zásah proti vývozu technologií může způsobit ztrátu 74 tisíc pracovních míst a 56 miliard dolarů. A to vše během pouhých pěti let. „Administrativa musí uznat, že politika kontroly vývozů není čistým dobrem,“ píší ve své zprávě.

Na rizika používat omezení vývozu jako politickou zbraň upozornil i Bill Reinsch, který dohlížel na americký vývoz do Číny v době Clintonovy administrativy. Pokud je vývozní politika příliš laxní, skončí důležité technologie v rukou nepřátel, říká. Pokud je ale naopak příliš striktní, omezuje růst a inovaci technologických firem a vybízí ostatní, aby si tyto důležité kapacity vybudovali sami.