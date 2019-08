Divoký Boris tlačí na Evropu. Od Merkelové i Macrona čeká brexitové ústupky | info.cz

Odchod Velké Británie z EU připomíná čím dál více tikající bombu. Premiér Boris Johnson do Evropy vzkazuje, že dodrží termín stanovený na Halloween a „stůj co stůj“ Brity z osmadvacítky vyvede i bez patřičné dohody. Tento týden se rozjede za evropskými lídry, aby jim to poprvé v roli ministerského předsedy vysvětlil z očí do očí. Platí, že odchod bez dohody nechce nikdo, stejně tak ale nikdo nehodlá ustoupit ze svých pozic.

Středeční setkání Johnsona s německou kancléřkou Angelou Merkelovou i čtvrtek, kdy bude mluvit s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, můžou připomínat běh hlavou proti zdi. Johnson volá po zásadní změně dohody, kterou dojednala (ale nikdy neprosadila) jeho předchůdkyně Theresa Mayová. Unie jako celek ale jakékoli velké úpravy odmítá.

Johnson v této souvislosti vyzývá ke zrušení takzvané severoirské pojistky, která má po brexitu zaručit volný režim na hranici mezi Irskem a britským Severním Irskem. Zastánci tvrdého brexitu varují, že tato pojistka přimkne Británii k EU natrvalo, a chtějí ji za každou cenu vyškrtnout, což se Bruselu nezamlouvá. Možnost vzniku pevné hranice je v irském Dublinu politicky i bezpečnostně velice citlivá otázka, a osud pojistky je proto tématem důležitým pro unii jako celek.

Jestli od setkání Johnsona s lídry Německa a Francie něco čekat, je to střet těchto dvou naprosto odlišných pozic. Vzkaz, se kterým britský premiér míří do Berlína a Paříže, je jasný: Žádné další prodlužování brexitu, Británie odejde z EU k 31. říjnu a nikdo – ani britský parlament – nemůže zvrátit výsledek referenda z roku 2016.

„Johnson jim podle očekávání řekne, že mají dva měsíce na takovou dohodu, která bude přijatelná pro jeho kabinet i parlament a bez které Spojené království odejde na Halloween bez dohody,“ odhadl včera list Sunday Telegraph. Dnes vyslal do Berlína a Paříže vzkaz i sám Johnson. „Doufám, že přistoupí na kompromis. Viděli, že britský parlament dohodu třikrát odmítl. Irská pojistka zkrátka nefunguje,“ řekl Johnson a označil ji za nedemokratickou.

Unijní lídři se však nechají jen sotva zahnat do kouta. Sedmadvacítka po celou dobu vyjednávání ukazuje mimořádnou jednotu a je jen málo pravděpodobné, že by Irsko v cílové rovince opustila. To je pozice, ze které půjde do jednání s Johnsonem i německá kancléřka.

To, že Evropská unie nemá v úmyslu vrátit se k vyjednávacímu stolu za Johnsonových podmínek, naznačuje i analýza připravená pro německého ministra financí Olafa Scholze. Uniklý dokument z pera německých úředníků vznikl jako podklad pro jednání Scholze s jeho britským protějškem Sajidem Javidem, které se konalo minulý pátek. Text, který odtajnil ekonomický deník Handelsblatt, uvádí, že navzdory Johnsonově „tvrdé vyjednávací pozici“ by Evropská unie měla udržet nervy na uzdě a na nové vyjednávání brexitové smlouvy nepřistoupit.

Analýza navíc uvádí, že přípravy na brexit bez dohody jsou ze strany Evropské unie téměř kompletní a podobný vzkaz vysílá do Británie i německá kancléřka. „Myslím si, že je vždycky lepší odejít s dohodou než bez ní. Ale pokud to není možné, budeme stejně tak připravení na alternativu,“ nechala se o víkendu slyšet Merkelová a dodala, že i když „jsme připraveni na jakýkoliv výsledek“, ona sama se bude do poslední chvíle snažit najít mezi oběma stranami řešení.

Je zřejmé, že s odhodlaným Johnsonem to nebude mít Merkelová jednoduché, ovšem premiérova pozice zdaleka není ideální. Jeho vyjednávací strategie – hrozit do poslední chvíle variantou „no-deal“ – navíc o víkendu schytala tvrdou ránu. Postaral se o ni deník The Sunday Times, který zveřejnil vládní analýzu o dopadech brexitu bez dohody. Podle ní by se Spojené království muselo vyrovnat s nedostatkem potravin, paliva i léků, dále několikadenním čekáním kamionů na hranicích s Francií ale i vážnými dopady tvrdého režimu na hranici s Irskem. Z postbrexitového chaosu by se Británie oklepala až za tři měsíce, uvádí analýza. Vláda se sice ohání tím, že dokument již není aktuální, i tak ale vyvolal ohlasy britských i evropských médií.

Podobným způsobem pak Johnsonovu taktiku nabouralo i zveřejnění jeho dopisu určenému těm konzervativním poslancům, kteří brojí proti brexitu bez dohody. V něm britský premiér píše, že jejich výroky snižují šance na novou dohodu – pokud si totiž Brusel bude myslet, že existuje naděje, že parlament brexit bez dohody zablokuje, je prý logické, že na kompromis nekývne. Tato taktika sice byla unijním lídrům jasná už předtím, zveřejnění dopisu však dává představitelům evropské sedmadvacítky do ruky novou munici.

S jakou se Boris Johnson z Evropy vrátí, se uvidí v druhé polovině týdne. Mnohé to napoví i pro zásadnější nadcházející setkání skupiny G7 ve francouzském Biarritzu. Osvětlení Johnsonovy strategie od tohoto summitu očekává i německé ministerstvo financí, podle kterého bude setkání vyspělých zemí „velkým momentem“, kdy bude oznámen buďto průlom, nebo prohra brexitového vyjednávání. Jedno je jisté – hra o brexit bude válkou nervů až do samého konce.