Dohoda Itálie s Libyí v ohrožení. Podle britské charity porušuje práva migrantů

Spolupráce mezi Itálií a Libyí, která vedla ke zmírnění počtu migrantů přicházejících do Evropy, je v ohrožení. Dohodu zažalovala britská nevládní organizace kvůli porušování práv osob musejících se vrátit zpět do Afriky. Žaloba nyní leží u Evropského soudu pro lidská práva.

Britská nevládní organizace Global Legal Action Network (GLAN) viní Itálii ze spolupráce s libyjskou pobřežní službou, která nutí migranty vracet se zpět proti jejich vůli do Afriky. Charita argumentuje nelidskými podmínkami, které na migranty čekají. Ty mají zahrnovat bití, znásilňování či hladovění.

Žaloba se zakládá na výpovědích 17 lidí, kteří byli vrácení zpět do Libye. Pokud by uspěla, ohrozila by účinnost dohody, kterou loni italská vláda uzavřela právě s africkou zemí. Ta vedla ke snížení počtu příchozích do Evropy. Zahrnuje přitom výcvik, vybavení a financování libyjské pobřežní stráže italskou stranou.

„Ohrožují život migrantů a vystavují je extrémním formám špatného zacházení tím, že je vrátí zpět do Libye. Doufáme, že tento případ bude sloužit ke stanovení klíčového principu, který toto postaví do rozporu se základními standardy lidských práv,“ komentoval právní poradce GLAN Itamar Mann.

Podobná dohoda už jednou v minulosti narazila. Evropský soud pro lidská práva před šesti lety zrušil smlouvu, kterou Řím uzavřel s někdejším libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím, jenž padl v roce 2011.

Nevládní organizace upozorňují, že se s pobřežní stráží musí potýkat během svých záchranných akcí. Například GLAN zmiňuje incident z 6. listopadu loňského roku, kdy Libyjci údajně zasahovali do pokusů zachránit 130 migrantů před utonutím. Během události zemřelo dvacet lidí, přeživší byli vráceni zpět do Libye, kde je podle organizace čekaly kruté podmínky plné násilí. Dva lidé měli být dokonce prodáni.

Že dohoda přispěla ke zmírnění migračního toku do Evropy, potvrzují i čísla organizace Amnesty International. Podle ní loni libyjská pobřežní stráž zachytila dvacet tisíc migrantů.