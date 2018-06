Drama migrantů ve Středomoří pokračuje. Do Španělska je převeze italské námořnictvo

Více než šest stovek migrantů na palubě lodi Aquarius francouzské neziskové organizace SOS Méditerranée se přemístí na plavidla italského námořnictva, která je dopraví do Španělska. Migranty v neděli odmítly přijmout Itálie i Malta. Španělský premiér Pedro Sánchez nakonec v pondělí nabídl, že loď může přistát ve východošpanělském přístavu Valencie. Do Španělska, vzdáleného asi 1300 kilometrů, to jsou přitom nejméně čtyři dny cesty, na Aquariusu ale docházejí zásoby a loď má kapacitu pouze 550 lidí.

"Za chvíli přiveze na Aquarius zásoby italská loď," napsala SOS Mediteranée na twitteru. Římské velitelství záchranných prací "plánuje přemístit zachráněné osoby na italská plavidla a posléze společně zamíříme do Valencie," uvedla nezisková organizace.

"To znamená, že by už tak vyčerpaní zachránění lidé museli vydržet další čtyři dny cesty na moři. Vyzýváme, aby se upřednostnilo jejich bezpečí před politikou," napsala na twitteru organizace Lékaři bez hranic (MSF). "Lepší variantou by bylo zachráněné vysadit v nejbližším přístavu, odkud mohou být přepraveni do Španělska nebo do jiné bezpečné země," dodala organizace.

Ve svízelné situaci, kdy ještě nebylo oznámeno řešení, nabídl dnes brzy ráno předseda korsické výkonné rady Gilles Simeoni, že loď francouzské neziskové organizace může přistát s uprchlíky v jednom z korsických přístavů. V noci dodala zásoby na plavidlo Malta.

Na palubě lodi Aquarius je 629 uprchlíků, z toho 123 nezletilých bez doprovodu, dalších 11 dětí a sedm těhotných žen. Loď má kapacitu 550 osob. Itálie ji do přístavu nevpustila v neděli a obrátila se na Maltu, aby uprchlíky přijala ona. Malta ale uvedla, že záchranné operace se uskutečnily v mezinárodních vodách u Libye a koordinovala je Itálie, takže případ nespadá do maltské kompetence.

Italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini z protiimigrační strany Liga naznačil, že Itálie hodlá znemožnit vjezd do svých přístavů i další lodi, kterou provozuje německá nezisková organizace Sea Watch a která v noci na pondělí vyzdvihla u libyjských břehů z moře kolem 800 migrantů.