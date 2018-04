Důležitý summit znesvářených Korejí. Kim dorazí pěšky a naznačí, co bude s jadernými zbraněmi

Mnohé naznačuje, že Severokorejci tentokráte myslí jednání s Jižní Koreou i následná jednání s USA vážně. A že přestanou vyhrožovat světu svými jadernými zbraněmi. Je to mimochodem vůbec poprvé v historii, kdy se vůdce Severní Koreje vypraví na jih. I když půjde o výpravu dlouhou jen pár desítek metrů do jižní části demilitarizované zóny mezi oběma zeměmi, má tento krok velký symbolický význam. Dosud byli severokorejští vládci ochotní jednat se svými „nepřáteli“ jen na svém území.

Navíc v delegaci budou kromě diktátora Kim Čong-una i další skutečně významné postavy severokorejského režimu takže může dojít i ke skutečnému jednání, nikoliv jen slovním proklamacím. Kim Čong-una doprovodí například jeho sestra Kim Jo-čong, o níž se spekuluje, že za něj vládne v době jeho zdravotních potíží a jednou by ho mohla nahradit, bývalý šéf severokorejské rozvědky a „tvrdý muž“ režimu Kim Jong-čchol a také severokorejští vojáci.

Jihokorejci ale přesto od schůzky neočekávají nějaký okamžitý „zásadní průlom,“ uvedl jihokorejský diplomat, který si nepřál být jmenován. Berou ji spíše jako „základ pro další setkání“ a první krok „k vytváření větší důvěry“ mezi oběma zeměmi. Na místě doufají spíše v menší kroky. Podle BBC by mohlo být například obnoveno setkávání příbuzných z rodin, které rozdělila korejská válka v letech 1950–1953. Tato setkání začala po prvním summitu představitelů Severní a Jižní Koreje v roce 2000, v roce 2015 ale byla ukončena.

Jak zbavit KLDR jaderných zbraní?

Zároveň by měl Kim Čong-un naznačit, co si představuje pod pojmem „denuklearizace Korejského poloostrova“ o níž by měl jednat na konci května či na začátku června s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle mluvčího jihokorejského prezidenta má KLDR při schůzce mezi oběma Korejemi „na zřeteli také následný summit KLDR–USA a snahy o mezinárodní spolupráci“. Každý náznak je vítaný, protože experti zatím netuší, nakolik Kim myslí jaderné odzbrojení vážně a co si pod ním přesně představuje.

„Je to jen přání, magické myšlení (Západu),“ že se Severní Korea vzdá svých jaderných zbraní, tvrdí například přední americký odborník na Severní Koreu Jonathan Pollack z think-tanku Brookings Institution.

Jaderné zbraně jsou jediným prostředkem, kterým si může Severní Korea vymáhat ústupky od okolních zemí. Zřejmě tak zůstane jen u slibů. Nebo se Severní Korea může snažit výměnou za vzdání se jaderných zbraní získat ujištění, že na ni Spojené státy ani jejich spojenci v žádném případě nezaútočí, ani pokud by šlo o odpověď na severokorejskou agresi.

Kim Čong-un už minulý týden oznámil, že jeho země přestává testovat své nukleární zbraně a také mezikontinentální rakety. Je to vykládáno jako projev jeho dobré vůle vzdát se jaderného arzenálu.

V projevu ke členům severokorejské vládní strany ale Kim řekl, že je to z toho důvodu, že jeho země už dokáže namontovat funkční jadernou hlavici na mezikontinentální raketu a tak žádné další testy nepotřebuje. Další vysvětlení pak nabídli čínští vědci. Podle aktuálně zveřejněné zprávy se zřejmě zkušební středisko atomových zbraní v okrese Kildžu při posledním výbuchu loni v září rozpadlo a není použitelné k dalším testům.

Jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kyung-wha dokonce řekla americké televizní stanici CNN, že Severní Korea je zřejmě pod tlakem mezinárodních ekonomických sankcí a tvrdé rétoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jí vyhrožoval zničením v případě použití jaderných zbraní, a je proto podle ní ochotna k vyjednávání.

Oficiálně ovšem v Jižní Koreji považují tuto schůzku za průlomový krok na cestě ke snížení napětí mezi oběma zeměmi. Část setkání bude přenášena v přímém přenosu, před radnicí v jihokorejském hlavním městě Soulu byla kvůli tomu instalována obří obrazovka a studenti v některých jihokorejských školách dostali den volna.