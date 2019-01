„Einstein i Darwin se mýlili.“ Indie podporuje pseudovědu a nadřazenost hinduistů

Organizace s anglickým názvem The Indian Science Congress Association je jedním z nejdůležitějších vědeckých sdružení v Indii s více než stoletou tradicí sdružující přes 30 tisíc vědců a na jejích výročních shromážděních mluvívali držitelé Nobelových cen za vědu z Indie i ze zahraničí. Letos ale pozornost nevzbudily vědecké hvězdy, nýbrž dva jiní řečníci s neobvyklými prohlášeními.

Prvním byl vicekancléř Andraha Univerzity z jihoindického státu Tamilnádu Nageshwar Rao, který prohlásil, že výzkum zárodečných buněk začal v Indii už před tisíci lety. Dokazuje to prý hinduistický epos Mahábhárata, podle kterého měl král Kuru sto potomků stvořených z kusu masa, který porodila jeho žena. Navíc podle Raa Indové už před tisícovkami let vynalezli letadla a samonaváděcí střely, uvádí britský list The Guardian.

Na zasedání vystoupil i Kannan Jegathala Krishnan také z Tamilnádu, který zase tvrdil, že gravitační teorie Isaca Newtona a teorie relativity a prostoru Alberta Einsteina jsou chybné a je třeba je nahradit jeho teorií gravitačních vln, které by se měly napříště nazývat „Módího vlny“. Podle současného indického nacionalistického premiéra Nárendry Módího, který zasedání zahájil.

Proti tomu se ohradil generální tajemník asociace indických vědců Premendu P Mathur, podle kterého tato vyjádření byla „nešťastná“ a ostatní vědci se od nich distancují.

Jenže v širším měřítku pseudověda začíná v Indii bujet a má zastání na nejvyšších politických místech. Již zmíněný premiér Módí například v roce 2014 prohlásil před lékaři v nemocnici v Bombaji, že existence hinduistického boha Ganéši, člověka se sloní hlavou, dokazuje existenci plastické chirurgie už v dávných časech. Hlava slona byla prý Ganéšovi přioperována.

Satjapal Singh, ministr jeho vlády pro lidské zdroje, který má na starosti také vyšší vzdělávání, zase tvrdí, že indický vynálezce sestrojil letadlo devět let před prvním oficiálním letem bratří Wrightů. Nehledě na to, že letadla jsou dle něj zmiňována v indickém hinduistickém eposu Rámájana, jehož poslední příběhy vznikly ve třetím století našeho letopočtu. Ministr Singh také prohlásil, že z učebnic by mělo být odstraněny zmínky o evoluční teorii Charlese Darwina protože „v žádných knihách a příbězích vyprávěných našimi předky“ není zmínka o tom, že „opice se vyvinula v člověka“.

V roce 2014 Módího vláda povýšila oddělení, které zkoumalo tradiční hinduistickou medicínu a další neověřené a nevědecké metody včetně homeopatie a naturopatie (přírodní léčba zaměřen na údajné odstranění toxinů z těla), na úroveň ministerstva. V Indii jsou nyní populární představy, že Indové už před tisíci lety vynalezli a běžně používali baterie a elektrickou energii, cestování ve vesmíru, jaderné zbraně a že hinduistické uctívání krav má vědecký základ. Všechny tyto vědomosti se pak prý nějak ztratily. Mnozí indičtí vědci jsou tím znepokojeni, uvádí například článek na americkém serveru Undark zabývajícím se vědou.

Cílem těchto pseudovědeckých tvrzení je podpořit národní sebevědomí a indický hinduistický nacionalismus. Zároveň to má dokázat nadřazenost hinduistů a hindsky mluvících Indů nad ostatními národnostmi žijícími v Indii. A jejich „prapůvodnost“ v Indii zatímco ostatní národnostní a náboženské skupiny jsou podle tohoto konceptu pozdějšími přistěhovalci. Ve výsledku to samozřejmě může vést a někdy už vede k pronásledování menšin.

Premiér Nárendra Módí, který je sám umírněným nacionalistou, přitom nechává tvrdším nacionalistům volnou ruku. Jeho ministr kultury například dlouhodobě plánuje změnu výuky indické historie na školách ve smyslu původnosti hinduistů a pokročilosti jejich kultury.

Menšiny, zejména indičtí muslimové si stěžují, že jsou znevýhodňování a že stát je proti nim. Módi všem sází na nacionalismus, který mu má mimo jiné pomoci vyhrát i letošní parlamentnívolby plánované na letošní jaro.