Exšéf FBI vydává třaskavou knihu: Trump je mafiánský boss a lhář, Rusko kompro mít může

„Jednou jsem vzpomínal na svoji dřívější kariéru prokurátora v kauze americké mafie. Tichého kruhu souhlasících. Šéf tam měl veškerou kontrolu. Přísahala se loajalita. Vidění světa my versus oni. Lhaní o všem, důležitém i nedůležitém, ve jménu jakéhosi principu loajality, který staví organizaci nad morálku a pravdu,“ píše Comey v knize Vyšší věrnost v pasáži, jež popisuje Trumpův tým. Prezidenta v něm přirovnává k mafiánskému bossovi.

Americká média knihu, která se na trhu objeví v úterý, prezentují jako velice třaskavý materiál. CNN dokonce napsala, že se Comey pustil do války s prezidentem. Toho v díle označuje jako krutého, sebestředného a neetického lháře neoddaného pravdě.

Asi nejožehavějším tématem, kterého se exšéf FBI v knize dotýká, je vyšetřování Trumpova napojení na Rusko. Konkrétně zmiňuje existenci tzv. „pee tape“, neboli kompromitující nahrávky, kterou podle zprávy bývalého agenta Christophera Steela mají na prezidenta Rusové. Materiál zachycoval divoké hrátky s prostitutkami během Trumpova pobytu v moskevském hotelu v roce 2013.

„Dělal si starosti, zda existuje byť procentní šance, že tomu jeho žena Melania věří. Jen se naklonil a bez debaty vysvětlil, proč to nemůže být pravda. A dodal, že přemýšlel o mém zaúkolování, abych vyšetřil obvinění a našel důkaz, že to je lež. Řekl jsem, že je to na něm,“ napsal Comey s tím, že se ho Trump ptal, jestli si ho dovede představit s prostitutkami. „Mám nádhernou ženu a tato věc by ji velice zranila. Další důvod, proč to není pravda, je, že jsem germofob (člověk, který má chorobný strach z bakterií, pozn. red.). Nenechal bych lidi, aby na mě močili.“

Comey však v rozhovoru pro ABC nevyloučil, že nahrávka Trumpa s prostitutkami skutečně může existovat. Mnoho informací ze Steelovy zprávy se ukázalo jako pravdivých a potvrdili je i někteří američtí zpravodajci. Nad nahrávkou se však vznáší stín pochybnosti. „Upřímně jsem si nemyslel, že tato slova kdy vypustím z úst, ale nevím, jestli současný prezident byl s prostitutkami v Moskvě v roce 2013. Je to možné, ale já to nevím,“ pravil Comey.

Jeho slova každopádně ukazují na jiný problém. Trump zvažoval, že využije federální peníze k tomu, aby své ženě dokázal věrnost. To značí, že minimálně během svého nástupu do funkce nechápal roli úřadů. Neuvědomoval si, k čemu slouží a že nepracují pro něj osobně. Comey zároveň varuje před Trumpovými snahami podrývat veřejné instituce a ničit tradice, které Američané dodržují již od vzniku Spojených států.

Bývalý ředitel FBI prezidenta sice silně kritizuje, zároveň ho však neobviňuje ze spáchání zločinu. V souvislosti s Comeyho odvoláním se přitom opakovaně řešilo, zda Trump nebránil spravedlnosti. Comey kvůli tomu loni v červnu dokonce vypovídal před senátním výborem.

Ve své knize se nyní vrací především ke schůzce, která proběhla 14. února loňského roku. Ta zároveň hraje klíčovou roli v práci zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, jenž prověřuje ruské zásahy do prezidentských voleb a napojení Trumpova týmu na Moskvu.

Krátce po nástupu do funkce měl Trump s Comeym řešit osobu svého někdejšího poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna, který odstoupil jen o den dříve kvůli stykům s tehdejším ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Prezident chtěl, aby FBI Flynna nevyšetřovala, protože je to „dobrý chlap“. Flynn následně přiznal, že agentům lhal a nyní čelí obvinění jako jeden ze čtyř Trumpových exspolupracovníků.

Pozoruhodné na schůzce bylo, že prezident během ní vykázal z místnosti ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, do jehož kompetence FBI spadá. Kvůli tomu Comey lituje, že neodešel také. „Nemůžete být vykopnut z místnosti, aby se mnou mohl mluvit o samotě. Musíte být mezi mnou a prezidentem,“ řekl později, když s ministrem mluvil.

Comey se také ohlíží zpět za prezidentskými volbami a rolí, kterou v nich sehrál. Na konci října 2016, jen několik dní před hlasováním, oznámil, že FBI začne znovu prověřovat prezidentskou kandidátku Hillary Clintonovou kvůli jejímu používání soukromého e-mailu k pracovním účelům během doby, kdy byla ministryní zahraničí.

Úřad sice ještě před volbami konstatoval nevinu Clintonové, demokratická kandidátka však stejně viní Comeyho, že přispěl k její nečekané porážce. „Četl jsem, že se na mě zlobila a mrzí mě to. Mrzí mě, že jsem jí a jejím příznivcům nedokázal lépe vysvětlit, proč jsem učinil takové rozhodnutí,“ píše Comey, který zároveň přiznal, že on i jeho rodina Clintonovou volili.

Na konci listopadu, několik týdnů po Trumpově vítězství, se šéf FBI sešel s tehdejším prezidentem Barackem Obamou. Obhajoval se, že se snaží dělat dobrou věc, což Obama podle jeho slov chápal. Seděl s ním o samotě v Oválné pracovně a konstatoval, že si ho vybral kvůli jeho integritě a schopnostem. „Chci, abyste věděl, že nic z toho, co se za poslední rok stalo, můj pohled nezměnilo,“ pravil prezident.

Comeyho memoáry jsou každopádně trnem v oku některým republikánům, kteří patří mezi Trumpovy příznivce. CNN přinesla informaci, že připravují systematickou kampaň na jeho diskreditaci. Součástí plánu má být i webová stránka s názvem „Lying Comey“, neboli Lhající Comey. Na ní ho chtějí vykreslit jako chronického lháře.

Zapojit plánují i internetovou reklamu, která na lidi působila během prezidentské kampaně. Zdůrazní, že Comeyho odvolání požadovali v roce 2016 i současní lídři demokratů ve Sněmovně reprezentantů a Senátu Nancy Pelosiová a Chuck Schumer. Pelosiová o něm tehdy řekla, že možná není pravým člověkem pro takovou práci. Reagovala tím na zmíněné vyšetřování Clintonové v době před volbami.

Do boje proti Comeymu se zapojila také televize Fox News, která s Trumpem dlouhodobě sympatizuje. Bývalý náměstek na ministerstvu zahraničí za vlády George Bushe mladšího a nynější komentátor stanice Robert Charles dílo označil za nepodložený útok na prezidenta a splněný sen Trumpových odpůrců. Následně zmínil, že Comey knihu napsal, aby se Trumpovi pomstil, vydělal peníze a ze sebe učinil americkou ikonu.

V podobném duchu reagoval na Twitteru i sám Trump. „James Comey je usvědčený vynašeč a lhář. Každý ve Washingtonu si myslel, že by měl být propuštěn kvůli strašlivé práci, kterou dělal, dokud nebyl vyhozen. Vynesl utajované informace, za což by měl být stíhán. Lhal Kongresu pod přísahou,“ konstatoval prezident.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....