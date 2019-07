Extremista, nebo oběť extremismu? Kdo je novinář Andy Ngo, kterého napadla Antifa | info.cz

Americký novinář Andy Ngo nepatří mezi ty v Česku zrovna známé. Mnozí z těch, kteří sledují zahraniční dění, jeho jméno postřehli poprvé o víkendu, kdy se sám stal předmětem zpravodajství poté, co byl ve městě Portland napaden demonstranty napojenými na organizaci Antifa. Je Ngo obětí levicového extremismu, nebo je sám extremistou, jak tvrdí jeho kritici?

Andy Cuong Ngo se před 36 lety narodil v americkém Portlandu do rodiny vietnamských přistěhovalců. Ač byl vychováván v duchu buddhistických tradic, sám během školních let pravidelně navštěvoval protestantské bohoslužby a následně se ve třiadvaceti letech náboženství zcela zřekl. Zároveň otevřeně přiznává, že je homosexuál. Po získání bakalářského titulu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), kde studoval v rámci stipendijního programu pro nadané studenty asijského původu, se Ngo vrátil do rodného Portlandu, kde se přihlásil k dalšímu studiu politologie na místní Portland State University. Zde se začal intenzivněji zabývat i novinářskou a publicistickou činností.

Středem pozornosti se Andy Ngo poprvé stal jako redaktor univerzitních novin Vanguard, respektive tehdy, co byl z pozice redaktora vyhozen šéfredaktorkou Colleen Learyovou poté, co na svém Twitteru zveřejnil video ze školního mezináboženského panelu, kde muslimský student hovořil o přístupu k nemuslimům v islámských zemích. Toto video opatřil popiskem: „Muslimský řečník říká, že bezvěrci a odpadlíci od víry mohou být v islámských zemích zabiti nebo vyhoštěni.“ Ngoův tweet následně do článku přebral krajně pravicový server Breitbart. Svůj pohled na vyhazov Ngo popsal v článku nazvaném „Vyhozen za reportování pravdy“.

Learyová Ngoa kritizovala mimo jiné za porušení novinářské etiky či za spolupráci s kontroverzním Breitbartem, ke které mělo dojít i před incidentem s převzatým tweetem. Sám Ngo popírá, že by ohledně sdílení tweetu jakkoliv se serverem spolupracoval a onu zmiňovanou spolupráci, spočívající v rozhovorech se studenty, kteří se zřekli islámu, a těmi, kteří jsou příslušníky rasových menšin a zároveň podporují Donalda Trumpa, čemuž se Ngo na škole věnoval, odmítl.

Další Ngoův článek, jenž upoutal pozornost a za který byl označován za rasistu, islamofoba a extremistu, byla reportáž z Londýna nazvaná „Návštěva islámské Anglie“, v níž popisoval problematické aspekty života ve čtvrtích s početnou muslimskou komunitou. V čem se Ngo prokazatelně pochybení dopustil, bylo spojení skutečnosti, že v oblasti kolem mešity je zakázán prodej a konzumace alkoholu, s činností radikálních muslimů, přičemž zákaz je ve skutečnosti dán místní vyhláškou. Tuto chybu nicméně Andy Ngo uznal a v textu článku byla opravena a uvedena na pravou míru.

Tématice islámu se Andy Ngo ve své novinářské činnosti věnuje dlouhodobě a zabývá se jí i v rámci svého postgraduálního výzkumu. Mimo to psal Ngo například o falešných vykonstruovaných obviněních z rasismu nebo o bojkotu kanadského psychologa Jordana Petersona aktivisty. Ngo také na stránkách serveru Quillette, který je momentálně primárním médiem, s nímž spolupracuje, publikuje reportáže z četných portlandských protestů a střetů krajní pravice s krajní levicí. A právě kvůli kritice ultralevice se Ngo dostal do hledáčku organizace Antifa. Ač je příznivci a členy organizace označován za ultrapravicového konzervativce, sám Ngo označení za vyloženě pravicově nebo konzervativně smýšlejícího odmítá.

Během protestů na Andyho Ngoa členové a sympatizanti Antify opakovaně vulgárně i rasisticky pokřikovali, vyhrožovali mu konfrontací a házeli po něm různé předměty. Fakt, že je Antifou nenáviděn, si Ngo uvedl i do popisku svého twitterového profilu. Během protestů v sobotu 29. června nicméně došlo k realizaci výhrůžek a Ngo byl napaden. Na svém twitteru, kde jsou i videozáznamy incidentu, následně popsal, že byl napaden skupinou osob se zamaskovanými tvářemi. Byl bit, kopán a byla mu ukradena kamera, na kterou natáčel záběry z protestů. Zároveň po něm útočníci lili mléčné koktejly a někteří měli údajně v kelímcích i rychleschnoucí cement.

Andy Ngo skončil s krvavými zraněními hlavy po napadení v nemocnici a na jeho podporu se během dvou dnů vybralo přes sto tisíc dolarů. Názory na napadení Adama Ngo se různí. Někteří násilí jednoznačně odsoudili, objevují se ale také tvrzení, že si to Andy Ngo zasloužil, o napadení si koledoval a že extremistům, jako je on, nic lepšího nepatří.