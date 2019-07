Francie ukazuje svaly. Nové jaderné ponorky za miliardy mají být postrachem moří | info.cz

Nové francouzské jaderné ponorky už nebudou sloužit jen k ochraně raketonosných „velkých bratrů“ a k doprovodu letadlových lodí, budou moci provádět i vlastní mise. Umožní jim to důkladnější výzbroj i rychlejší a tišší pohyb ve vodách světových oceánů.

Francie tento týden představila novou smrtící zbraň – útočnou jadernou ponorku Suffren. Téměř sto metrů dlouhé plavidlo je první z řady šesti ponorek tohoto typu, které si Paříž objednala pro příští desetiletí. Tři mají být dodány do roku 2025, zbývající dvě pak do roku 2029. Celková cena se vyšplhala na devět miliard eur (asi 234 miliard korun).

Suffren je prvním strojem z programu zvaného Baracuda, který nahradí stávající ponorky typu Rubis vyrobené v osmdesátých letech minulého století. Jak upřesnil deník Le Figaro, zdaleka nejde jen o pouhou obnovu vysloužilých ponorek – moderní stroje přinášejí zcela nové operační možnosti a představují i technologický předěl v jednom z nejsložitějších průmyslových odvětví na světě.

Ponorka Suffren se skládá z celkem 700 tisíc součástek a na jejím vývoji se podílelo na deset tisíc lidí a zhruba stovka dodavatelů. Suffren by oproti svým předchůdcům měla být rychlejší a lépe ovladatelná, diskrétnější i odolnější. „Bude se přesouvat rychleji, dále a na delší dobu,“ upřesnil admirál Bernard-Antoine Morio-de-l´Isle, velitel francouzských podmořských a strategických sil (ALFOST).

Ponorky čekají nové typy misí

Nové ponorky váží téměř dvojnásobek (5000 tun) než ty dosavadní a i v hlubinách moře se mohou pohybovat velmi tiše. Hlavní novinkou je ale schopnost provádět zcela nové mise. Až dosud se útočné ponorky typu Rubis omezovaly na ochranu svých „velkých bratrů“, raketonosných ponorek určených k jadernému odstrašení, které kotví v západofrancouzském Brestu, a k doprovodu jiných plavidel, například letadlové lodi Charles de Gaulle.

Ponorka Suffren bude ale díky svým střelám schopna „udeřit v hloubce“, tedy na pevnině i několik stovek kilometrů od pobřeží. Ponese také o 50 procent víc zbraní než dosavadní ponorky, mimo jiné těžká torpéda, miny a modernizované střely typu Exocet SM39. Bude mít také možnost vysazovat blízko pobřeží potápěčská komanda určená k operacím na pevnině.

Suffren je vybavena technologií, která umožní 63členné posádce vidět i v noci a má lepší detekci nepřátelských objektů díky radarům Thales. Sama bude naopak hůřeji odhalitelná, mimo jiné i kvůli absenci periskopu. Na moři bude moci zůstat 70 dnů, dosavadní ponorky byly omezeny 45denním intervalem.

Stejné technologie, které používají typy ponorek Baracuda, měly až dosud k dispozici pouze Američané a Britové.

Suffren mohou obsluhovat i ženy

Na lepší vybavení se může těšit i posádka, která se už třetím rokem cvičí na trenažérech. Bydlet bude v kajutách pro čtyři až šest osob, některé z nich budou určeny i pro ženy – ty zatím na jaderných ponorkách neslouží, předpokládá se ale, že se to změní.

Nové ponorky typu Baracuda by měly sloužit až do roku 2060. Minulý týden dělníci stroj Suffren rychlostí 30 metrů za hodinu přesunuli v loděnicích k moři, na nějž bude spuštěna v příštích dnech. V pátek přijede na inauguraci lodi prezident Emmanuel Macron. V prvních měsících příštího roku čeká novou ponorku testování, koncem roku 2020 by měla dorazit na základnu v Toulonu ve Středozemním moři.