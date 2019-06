Francouzská pravice už neexistuje, říká Sarkozy. Půjde ji bývalý prezident zachránit? | info.cz

„Pravice už ve Francii neexistuje.“ S 8,5 procenty, které získali v evropských volbách francouzští Republikáni, se tomuto ostrému výroku nelze příliš divit. Ani když ho vyslovuje muž, který stranu dříve vedl – bývalý prezident Nicolas Sarkozy.

Po nedělním debaklu kandidátky vedené filozofem François-Xavier Bellamym sice Sarkozy veřejně s kritikou nevystoupil, Republikáni jen oznámili, že šéf strany Laurent Wauquiez se s bývalou hlavou státu sejde 5. června. V pátek ale jeden ze Sarkozyho blízkých spolupracovníků médiím prozradil, že exprezident „zuřil“ a z volebního výsledku Republikánů „byl konsternován“.

Výbuch Bellamyho kandidátky se přitom naprosto nečekal. Naopak, ještě dva týdny před volbami se Republikáni v průzkumech pohybovali na třetím místě se ziskem okolo 15 procent. Samotný Bellamy v televizních debatách působil poměrně solidně a snažil se nabídnout alternativu k souboji mezi proevropským prezidentem Emmanuelem Macronem a nacionalistkou Marine Le Penovou.

Středopravé voliče vysál Macron

Jak ale ukázaly povolební analýzy, přílišné směřování doprava Republikánům uškodilo. Zatímco v roce 2017 Emmanuel Macron v prezidentských volbách „vyluxoval“ hlasy středolevicových voličů, tentokrát se zaměřil spíše na pravý střed. Tradiční voliči Republikánů, mezi nimiž je například hodně příznivců bývalého premiéra Alaina Juppého, konzervativního katolíka a odpůrce homosexuálních sňatků, Bellamyho nepřijali.

„Když vystupovali Republikáni v televizi, snažili se vždy ukázat jako strana velmi napravo v otázkách migrace a bezpečnosti. Byl to trošku návrat k politice bývalého prezidenta Sarkozyho a jeho Svazu pro lidové hnutí (UMP),“ řekla v rozhovoru pro INFO.CZ politoložka Caterina Froiová z pařížské školy Sciences Po.

Wauquiez ještě tři měsíce před volbami vyzýval v interním dopise členy strany, aby si vybrali – buď budou loajální a zůstanou, nebo budou vyjadřovat sympatie prezidentu Macronovi a mají odejít. Výsledkem takového tlaku bylo například oznámení expremiéra Jeana-Pierra Raffarina, že ve volbách dá svůj hlas vládnímu hnutí Republika vpřed!

Dva roky obnovy strany po neúspěchu Françoise Fillona v prezidentských volbách jsou nyní ztracené. Bellamy sice dokázal zaplnit během kampaně sály a zdálo se, že je na dobré cestě. Nakonec ale získal v evropských volbách ještě méně hlasů než Sarkozy v roce 1999, kdy tehdejší Sdružení pro republiku (RPR) podpořilo v evropských volbách jen 12,8 procent voličů. Sarkozy tehdy rezignoval, Wauquieze zřejmě čeká stejný osud.

Odstupte, vyzývají straníci šéfa Republikánů

Právě on vsadil na Bellamyho, ještě před rokem veřejnosti zcela neznámého muže. „Nejsme chrám slunce, který slepě poslouchá svého vůdce. Když dostaneme 8,5 procenta, musí převzít odpovědnost a rezignovat,“ řekl v pondělí ráno nejmenovaný straník deníku Le Monde.

Nezůstalo ale jen u anonymní kritiky. Šéfka vlivného regionu Ile-de-France Valérie Pecresseová prohlásila, že být na místě Wauquieze, odstoupila by. Bruno Retailleau, šéf senátorského klubu Republikánů, k tomu Wauquieze rovnou vyzval: „Výjimečný neúspěch, výjimečné opatření. Jinak zanikneme,“ vysvětlil svůj krok.

Wauquiez svolal na pondělní večer schůzku předsednictva strany, kde mluvil o potřebě „hluboké změny“, zároveň ale odmítl „jednoduchá řešení, která nic nepřinesou“. Jinými slovy, svoji rezignaci. Slíbil ale, že se v příštích dnech setká s řadou poslanců a vyslechne si jejich názory na krizi a neúspěch ve volbách. To ale podle mnohých zákonodárců i starostů nestačí. Už příští rok čekají Francii důležité obecní volby, kde mají Republikáni až dosud silné pozice. Pokud by ale ztratili i radnice, které nyní ovládají, byla by to pro Republikány ještě mnohem horší pohroma než fiasko v evropských volbách.

Předseda Senátu Gérard Larcher se už proto obrátil na některé poslanecké kluby i spojence v Senátu či na radnicích s návrhem na vytvoření „nového projektu okolo pravice a středu“. Larcher cílí především na centristickou stranu UDI, ale i na zákonodárce, kteří od Republikánů odešli, nebo jsou nezařazení. I on vyzval Wauquieze k odchodu. „Pokud to neudělá, stranický status ho chrání,“ dodal.

Sarkozy jako spasitel?

Mezi kritiky současného vedení strany nechybí ani ti, kteří volají po návratu Sarkozyho. I exprezidentovi blízcí připouštějí, že Sarkozymu se po politickém prostředí stýská. „Sarko“ se navíc v loňském roce připomněl rozsáhlým rozhovorem pro časopis Le Point, v němž se vyjadřoval k celé řadě geopolitických témat a mnozí poslanci a senátoři Republikánů ho přivítali s nadšením.

Návrat do minulosti nicméně sázkou na jistotu rozhodně není – když se měli Francouzi před posledními prezidentskými volbami vyjádřit k tomu, kdo by měl kandidovat, dopadl Sarkozy podobně jako jeho neoblíbený následovník François Hollande. Jejich návrat do Elysejského paláce podporovala sotva pětina lidí.