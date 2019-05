Google straní levicovým médiím. Ta konzervativní vám takřka vůbec neukáže, odhalila studie | info.cz

Google urazil za dobu své existence dlouhou cestu. Z jednoduchého vyhledávače se stal jeden z nejmocnějších technologických gigantů, který významným způsobem ovlivňuje dění nejen na internetu, ale i mimo něj. Ač by se to uživatelům, kteří stále ještě služeb Googlu využívají jen pro vyhledávání, nemuselo na první pohled zdát, patří Google i k největším hráčům na poli ovlivňování globálního veřejného mínění.

Analýza výzkumníků Daniela Trielliho a Nicholase Diakopoulose z Northwestern University v americkém státě Illinois potvrdila to, z čeho je již delší dobu Google svými kritiky obviňován – tedy skutečnost, že Google straní levicově liberálním názorům a upřednostňuje je i v rámci zpravodajství. Podle studie pochází 62 % obsahu, který zobrazuje zpravodajský agregátor Top Stories z levicových liberálních médií, přičemž více než desetina všech zpráv je přejata od CNN. Na druhém místě v četnosti se umístil server New York Times s 6,5 % a třetí místo drží Washington Post s 5,6 %. Čtvrtý nejčetnější zdroj zpravodajství na Googlu je pak pravicově a konzervativně založený server Fox News, který má na obsahu podíl 3 %.

Triellimu s Diakopoulosem se podařilo zjistit i to, že téměř 90 % veškerého Googlem zobrazovaného obsahu pochází z 20 největších zpravodajských serverů, z nichž s výjimkou zmiňovaných Fox News jsou všechny levicově liberálně zaměřené. Vzhledem k faktu, že mnoho uživatelů používá právě agregátor zpráv z Googlu k získání přehledu o aktuálním dění, dostanou se k nim pak přednostně právě tyto názory.

O tom, že vliv Googlu na návštěvnost rozhodně není nijak nepatrný svědčí i fakt, že zpráva CNN, která se objevila na Googlu v Top Stories, měla nárůst návštěvnosti o 24 %. Většina velkých médií nijak neskrývá, že s prokliky právě z Googlu počítá jako s jedním z nejvýznamnějších zdrojů návštěvnosti.

Další zajímavostí, na kterou americká analýza poukazuje, je fakt, že levicová liberální média na daná témata vytváří více než dvojnásobek zpráv, přičemž Google tento nepoměr ještě prohlubuje na 3,2 násobek. Výzkum Trielliho a Diakopoulose ukázal i rychlost algoritmů Googlu, valná většina (83,5 %) zpráv v Top Stories byla do agregovaného newsfeedu zařazena do 24 hodin od publikace na původním zdroji, přes 13 % zpráv z Google Top Stories nebylo starších než pouhou hodinu.

Google obvinění, že straní levicově liberálním médiím dlouhodobě popírá. CEO Googlu Sundar Pichai vysvětloval v prosinci loňského roku fungování algoritmů, které Google pro zařazování zpráv do svého agregátoru používá, i před americkým Kongresem. Zdůraznil, že Google se snaží objektivně zachytit a reflektovat to, jak se o daných tématech mluví a to bez upřednostňování jakémukoliv konkrétnímu politickému pohledu na věc. Mluvčí Googlu se vyjádřil i ke studii Daniela Trielliho a Nicholase Diakopoulose, jejíž závěr zpochybnil s tím, že existují i studie, které to, že by Google měl stranit levicově liberálním médiím, nikterak nepotvrzují.