Hrozba na Blízkém východě: Saúdové spustili nové kolo zbrojení, chtějí jaderné hlavice | info.cz

První zprávy o nastartovaném raketovém programu pouštní monarchie přinesl list The Washington Post už letos v lednu, když zveřejnil satelitní snímky údajného saúdského komplexu na výrobu raket. Tuto zprávu nyní stanici CNN potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Saúdská Arábie patří k největším zákazníkům amerického zbrojního průmyslu, balistické rakety si však ve Washingtonu koupit nemohla, neboť jejich vývoz Spojeným státům zakazuje zákon přijatý už v roce 1987. Čína podobné skrupule nemá.

Situace je o to nebezpečnější, že Saúdská Arábie chce rakety osadit jadernými hlavicemi. Faktický vládce země a korunní princ Mohamed bin Salmán už v roce 2018 pro CNN prohlásil, že armáda jeho státu nechce a ani nemůže zaostávat za Íránem, kterého Rijád považuje za hlavního regionálního soupeře. „Pokud Írán získá jadernou zbraň, my si ji samozřejmě pořídíme také. O tom ať nikdo nepochybuje,“ prohlásil tehdy. S jaderným programem pomáhá Saúdské Arábii pro změnu Pákistán, alespoň podle dostupných zpráv. Dosud se mělo za to, že Rijád má atomovou zbraň v Islámábádu svým způsobem předplacenou. Teď se jeví jako pravděpodobnější, že se Saúdská Arábie pokusí jaderné hlavice umístit přímo na vlastním území.

Zpráva o raketovém zbrojení přichází v době zvýšeného napětí mezi Íránem a Saúdskou Arábií. To hypoteticky hrozí přerůst v konflikt, který by vzhledem k moderním zbraním měl pro celý region ničivé důsledky. V tuto chvíli spolu obě země vedou zástupnou válku v Jemenu, kde Teherán podporuje šíitské povstalce ze severu, zatímco země Zálivu právě v čele se Saúdy stojí za sunnitskou vládou sídlící na jihu země.

Americký prezident Donald Trump pak jednoznačně straní Saúdům a tvrdě vystupuje proti íránskému teokratickému režimu, čímž podle svých kritiků ke klidu na Blízkém východě rozhodně nepřispívá. Loni vypověděl tzv. jadernou dohodu (JCPOA), která předpokládala utlumení íránského jaderného programu výměnou za zrušení sankcí proti Teheránu. Ty USA znovu zavedly, Írán je významně pociťuje a již také prohlásil, že atomové pokusy částečně obnoví. V květnu pak Trump obešel vlastní parlament a dodal Saúdům sofistikované zbraně – kromě jiného přesně naváděnou munici pro americké letouny, kterými Rijád již disponuje. Západní stratégové zřejmě doufali, že Saúdy uklidní jasná převaha ve vzduchu i v konvenčních zbraních, kterou nad Íránem mají právě díky dodávkám z Washingtonu. Rijád však chce víc a argumentuje íránským jaderným programem.

Co se týče nepřátelských kroků vůči Íránu, Spojené státy rovněž označily tamní Revoluční gardy za teroristickou organizaci, což je ovšem krajně neobvyklé. Tyto jednotky sice vznikly jako dobrovolnické milice v revolučním kvasu roku 1979, nyní ale mají v zemi postavení klasické armády, byť se tak ne vždy především v zahraničí chovají. Právě gardisté ale mají na starosti sofistikované zbrojní technologie – kromě raket třeba také drony či nástroje kybernetické války. Pokud by došlo k regionálnímu konfliktu, byli by to jistě oni, kdo by za Írán vedl nejdůležitější vojenské operace.

Na Trumpa se ale nyní hněvají také američtí kongresmani, kteří z řady dobrých důvodů nesdílejí jeho náklonnost vůči saúdské monarchii a zvláště pak prchlivému korunnímu princi známému pod zkratkou MBS. Nelíbí se jim hlavně faktická americká podpora násilí v Jemenu, kde dosud podle nejstřízlivějších odhadů zemřelo na deset tisíc lidí. Zřetelně se v tomto ohledu vyjádřil demokratický senátor Chris Murphy, podle něhož může jen diletant vinit ze všeho špatného v regionu jen Íránce, protože „Saúdové v kraji dělají úplně stejnou paseku“. Podle kongresmana se USA navíc „po celá desetiletí správně snažily brzdit, nikoli podporovat blízkovýchodní závody ve zbrojení“.

Fakt, že rakety doputovaly k Saúdům z Číny, zřejmě znamená razantnější nástup Pekingu na Blízkém východě. Rudý moloch doslova hltá suroviny a proto si jejich dodavatele buď předchází (jako na Blízkém východě), nebo je kolonizuje (jako v Africe). Čína si takto rovněž šťouchla do Spojených států, které kritizuje za zbrojní dodávky Tchaj-wanu – ten považuje za vzbouřeneckou provincii a každý kontakt s ním na mezinárodním poli trestá.