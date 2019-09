Hrozí nová válka Izraele s Hizballáhem? Tu poslední nepřežilo přes 1500 lidí | info.cz

Izraeli hrozí válka na dvou frontách. Zatímco na jižní hranici vzdoruje radikálním skupinám z palestinského Pásma Gazy, ze severu na něj útočí pro-íránské síly. A to nejen z území Sýrie, ale nově i z Libanonu, pro který to může mít neblahé důsledky. Zažije Libanon další válku, do které zemi už podruhé zavleče pro-íránské hnutí Hizballáh? A proč libanonská armáda není schopna a zřejmě ani ochotna zabránit výbojům radikálů? Tady jsou odpovědi na základní otázky doutnajícího konfliktu.

Hnutí radikální šíitů Hizballáh v neděli vypálilo z jihu Libanonu na Izrael několik protitankových střel. Mířily na základnu a vozy židovské armády (IDF). Libanonští extremisté oznámili, že několik lidí zabili. Vojáci IDF, které cituje agentura Reuters, ovšem jakékoli škody a ztráty popírají. A ještě v neděli palbu opětovali. V pondělí dopoledne byl na hranici obou zemí ostražitý klid.

Kompilace snímků z videa zveřejněného Hizballáhem. Má zachycovat zásah izraelského armádního vozidla.autor: AFP PHOTO/ HO/HEZBOLLAH MEDIA OFFICE

Hrozí konflikt přerůst v další válku?

Ano, i když k ní patrně nedojde hned. Bahrajn již vyzval své občany, aby Libanon opustili. Pesimisté se obávají opakování střetu z léta roku 2006. Hizballáh tehdy zaútočil na izraelské město Šlomi stejně jako okolní stanoviště a hlídky IDF. Několik Izraelců zabil, dva židovské vojáky navíc zajal. Izrael v odvetě zahájil bombardování Libanonu, především tedy jeho jižní části. Výsledkem bylo zřejmě až 1200 mrtvých libanonských civilistů plus stovky zabitých ozbrojenců. Židovský stát udává 44 zesnulých civilistů a 121 vojáků.

Moments ago, an anti-tank missile was fired from Lebanon towards a community in northern Israel. Details to follow. pic.twitter.com/LhkdtwJEGW — Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2019

Kdo by se zapojil do případného konfliktu?

Na jedné straně je Izrael, který má podporu USA a Západu obecně. Nově za ním sice neveřejně, přesto jasně stojí také arabský i sunnitský Záliv. Případné války by se žádný z výše jmenovaných podporovatelů přímo nezúčastnil, na její vedení má Izrael dostatek vlastních kapacit.

Hizballáh je v podstatě ideovým výhonkem íránských Revolučních gard, jejichž teokratický a sektářský pohled na svět do značné míry sdílí. Hlavním sponzorem a možným spolubojovníkem ve střetu s Izraelem by tedy byl Teherán, který se ale až dosud v podstatě vyvaroval přímých útoků na židovský stát. Hizballáh má rovněž podporu syrského prezidenta Bašára Asada. Pokud by došlo ke střetu na hranici Libanonu a Izraele, mohli by se do ostřelování židovského státu zapojit rovněž Íránci, či šíitské milice čerstvě usazené na jihu Sýrie, což je pro Izrael nepříjemná novinka vyplývající z vývoje na syrském bojišti.

Co (z)může libanonská vláda a armáda?

Libanonský politický systém je unikátním pokusem skloubit zájmy tři velkých i řady menších komunit. Co se hlavních etnonáboženských skupin týče, prezidentem je vždy křesťan z místní maronitské komunity. Premiérské křeslo systém rezervuje pro sunnitského muslima, zatímco šéf parlamentu pochází ze šíitského prostředí. Obecně pak platí, že společně instituce – klasickou armádu nevyjímaje – jsou touto rozrůzněností do jisté míry paralyzovány.

Hizballáh si i proto užívá volnosti jinde – třeba v Evropě – zcela nemyslitelné. Je vlivnou politickou stranou, která má v 128členném libanonském parlamentu 13 vlastních plus 17 spojeneckých zákonodárců. Hnutí si ale vytvořilo také vlastní vojenské jednotky, které o své vůli dokonce poslalo na zahraniční misi do sousední Sýrie, kde tito ozbrojenci bojovali po boku Asadovy armády a společně s íránskými gardisty. Milice Hizballáhu jsou dobře vycvičeny i vyzbrojeny, nejde o skupinky poloamatérských partyzánů.

Co se demografických dat týče, šíité obývají nejčastěji jih Libanonu (a shodou okolností i jih hlavního města Bejrútu). V těchto regionech proto Hizballáh fakticky vládne nejen po bezpečnostní, ale i civilní stránce. V praxi vedle milic Hizballáhu existuje ústavně nadkonfesní libanonská armáda zřízená státem, která však některá území vyklidila právě šíitským milicím.

Co (ne)dělá mise OSN?

Tzv. Prozatímní jednotky OSN v Libanonu (UNIFIL) jsou mírovými silami, které mají obnovit efektivní státní správu země právě na jihu Libanonu. Nicméně, pohybují se v hájemství Hizballáhu. Kritici vojáků OSN, mezi které patří i Izrael, proto tvrdí, že jednotky UNIFIL v praxi neplní účel mise, neboť nejsou schopny zabránit radikálnímu hnutí v jeho vojenských operacích.

„Vyzýváme vládu státu Libanon i jednotky UNIFIL, aby zamezily útokům, které na izraelské území podnikají Hizballáh a Írán,“ požádal dnes při setkání s kolegy z jednotek Spojených národů náčelník izraelského generálního štábu Aviv Kochavi. „Izraelská armáda je připravena na všechny možné scénáře,“ dodal velitel židovské armády, kterého citoval web The Times of Israel.