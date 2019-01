Hvězdné války 2? Trump představil novou strategii protiraketové obrany

Poslední aktualizaci protiraketové strategie provedla administrativa Baracka Obamy před devíti lety. Trump plánoval svoji verzi představit už loni, nakonec ale publikaci dokumentu odložil, aby ji ministerstvo obrany mohlo přepsat a ještě více akcentovat regionální hrozby.

„V mezičase jsme viděli zásadní změnu prostředí v souvislosti s možnými hrozbami. Prostředí, v němž potenciální nepřátelé rychle vyvíjeli, nasazovali a mnohem více rozšiřovali záběr nových a útočných raket,“ komentoval změny zástupce administrativy ve středečním telefonickém rozhovoru s americkými médii. Ta se nejdůležitější pasáže dokumentu dozvěděla o den dříve, než jej Trump oficiálně představil na tiskové konferenci po boku armádních velitelů.

Aktualizovaná strategie reaguje nejen na hrozby ze Severní Koreje, ale také na rozvoj íránského jaderného programu a vylepšování arsenálu Ruska a Číny. Rusko například loni oznámilo, že disponuje novým typem nadzvukové rakety nezachytitelným obrannými systémy.

Dokument nastiňuje, že strategií Pentagonu bude vyvíjet a nasazovat nové technologie dostatečně rychle, aby mohl čelit vývoji v zemích, které považuje za potenciální hrozby. K tomu by měla dopomoci změna schvalovacího procesu. Slibné novinky mají nově podstoupit schválení mimo standardní proceduru.

Ministerstvo obrany by do budoucna chtělo více sázet na drony létající nad korejskými břehy, které by měly být schopné zachytit a sestřelit rakety KLDR. Pentagon plánuje testovat i protiraketové systémy umístěné na lodích. Armáda by mohla také lépe chránit stát Havaj tím, že systémy umístí na jeho ostrovy.

Íránské balistické raketyautor: Info.cz

Hvězdné války 2

Agentura AP zmiňuje, že plán počítá se zdokonalením obranných prostředků rozmístěných v kosmu. Pentagon chce do vesmíru umístit čidla rozpoznávající nepřátelské rakety už v době jejich startu a bojové prostředky schopné eliminovat nebezpečí do několika minut. Ministerstvo ale předpokládá v tomto směru další studie, které by měly posuzovat, nakolik by krok USA přispěl k militarizaci vesmíru.

„Je to něco, do čeho chceme investovat. Myslíme, že je velice důležité jít za obzor současné obrany. Vesmír je klíčovým pro další kroky naší protiraketové obrany,“ vysvětloval zástupce administrativy, jehož jméno americká média nesdělila.

Právě vzdušná obrana a úvahy o expanzi do vesmíru odlišují Trumpovu strategii od těch předchozích. Podobně ambiciózní plány měla naposledy administrativa Ronalda Reagana, která v poslední dekádě studené války představila tzv. Strategickou obrannou iniciativu, kterou oponenti posměšně nazývali „Hvězdné války“. Řadu technologií, o nichž mluví Trumpův dokument, tehdy Američané vyvíjeli, nicméně po konci studené války od jejich vývoje ustoupili. Doktríny se v následujících letech soustředily spíše na pozemní obranu.

„Rozšiřujeme rozsah toho, vůči čemu se musíme postavit,“ konstatoval zástupce administrativy. Na rozdíl od Reaganových dob má nyní Trumpova snaha větší podporu u zákonodárců. Kongres, který Pentagonu vypracování doktríny uložil a který jej musí schválit, je protiraketové obraně nakloněný především v souvislosti s vývojem a testy v KLDR.

S Evropou se počítá

Dokument ale vyjma tradičních nepřátel počítá i s ochranou USA a spojenců před regionálními raketovými hrozbami. To ve zkratce znamená hledání cest, jak ochránit americké síly v Evropě a Asii. Pentagon plánuje také podpořit Evropu, Asii a Blízký východ ve vývoji jejich vlastních vzdušných a protiraketových systémů, které by mohly fungovat spolu s těmi americkými. Chce též umisťovat více mobilních systémů tak, aby Američané mohli rychle reagovat na regionální konflikty a zajistili si přístup na jejich bojiště.

Američané se neplánují připravovat na každou hrozbu. Věří, že svoji roli sehraje i jaderný arsenál, který mají k dispozici, a jenž by měl potenciální nepřátele dopředu odrazovat od útoků. Zmínka o podpoře evropských a dalších spojenců je ale zásadní i vzhledem k nedávným informacím listu New York Times, podle nichž minulý rok prezident Trump opakovaně hrozil odchodem své země z NATO.

Trump měl možnost odchodu z aliance zmínit během summitu NATO loni v létě. Tam tehdy eskaloval spor mezi prezidentem a spojenci ohledně výdajů na obranu. Trump v jednu chvíli naznačoval, že by místo dohodnutých dvou procent HDP měly výdaje spojenců činit dvojnásobek. Ke změně cíle ale nedošlo. Šéf Bílého domu podle listu řekl svému bezpečnostnímu týmu, že nevidí smysl vojenské aliance, která Spojené státy vysává.