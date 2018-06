INFO.CZ v epicentru: Summit k odzbrojení KLDR nepovede, Čína na něm vydělá, varuje analytik

Čína si jednáním Trumpa s Kimem zajišťuje to, že u jejích hranic nebudou američtí vojáci a američtí spojenci ve východní Asii nebudou toužit po jaderných zbraních, vysvětluje odborník na bezpečnost Bilveer Singh z National University of Singapore, kde s ním reportér INFO.CZ dělal rozhovor jen pár hodin před ostře sledovanou schůzku. Summit navíc podle něj rozhodně nepovede k jadernému odzbrojení Severní Koreje.

Kim Čong-un se rozhodně nevzdá svého nukleárního arzenálu, zdůrazňuje singapurský politolog Bilveer Singh. Shoduje se tak s dalšími odborníky, kteří tvrdí, že Kim se jednoduše nechce vzdát svých jaderných zbraní, protože je považuje za záruku toho, že na něj Spojené státy nezaútočí. Stejně se vyjádřil například pro arabskou televizní stanici Al-Džazíra Horacio Falcao, odborník na vyjednávání ze singapurské pobočky známé manažerské školyEuropean Institute of Business Administration. A nedávno totéž řekl INFO.CZ i čínský odborník na jaderné zbraně Tchung Čao.

Jednání podle většiny odborníků neskončí zřejmě ani totálním neúspěchem, ani slibem okamžitého nukleárního odzbrojení Severní Koreje. „Kim se totiž bojí, že dopadne jako libyjský vůdce Muammar Kaddáffí, který se sice vzdal svého jaderného programu, ale o pár let později byl svržen lidovou revolucí, které pomohly zvítězit nad diktátorem i nálety západních letadel včetně těch amerických,“ uvádí singapurský odborník. Podle Singha Kima před vzdáním se nukleárních zbraní varuje i příklad Kyjeva. Ukrajina se po rozpadu Sovětského svazu vzdala svých jaderných zbraní a za to jí byla zaručena nedotknutelnost jejích hranic. Jedním ze signatářů Budapešťského memoranda, které to mělo zaručit, bylo i Rusko které pak anektovalo ukrajinský Krym.

Z jednání Trumpa s Kimem ale může vzejít plán toho, jak v budoucnu bude Severní Korea utlumovat svůj jaderný program, pokud se vydá se cestou nukleárního odzbrojení. K něčemu takovému podle Singha nyní tlačí Trumpa jihokorejský prezident Mun Če-in. Kim se také může vzdát okamžitě několika svých jaderných hlavic a pravděpodobně se zaváže, že už nebude provádět jaderné a některé raketové testy. Trumpovi to pomůže ukázat, že něčeho skutečně dosáhl a omezil možnost severokorejského jaderného útoku na Spojené státy. Kim navíc tvrdí, že už v podstatě další testy nepotřebuje, protože jeho země technicky zvládla výrobu funkční menší jaderné hlavice a její umístění na mezikontinentální balistickou raketu. Odborníci také předpokládají, že se Donald Trump a Kim Čong-un dohodnou na uzavření mírové smlouvy, která formálně ukončí korejskou válku z let 1950 – 1953. Korejská válka totiž skončila jen příměřím.

„Oba státníci, Kim i Trump, už do jednání hodně investovali a potřebují nějakou dohodu,“ říká Singh. Výsledkem zřejmě bude zmírnění napětí na Korejském poloostrově a snížení možnosti vypuknutí války. Na tom podle singapurského politologa nakonec nejvíc vydělá Čína. Pokud se skutečně sníží napětí na Korejském poloostrově, Peking se nemusí obávat války, kterou by Severní Korea s velkou pravděpodobností prohrála, a jejímž výsledkem by bylo její spojení s Jižní Koreou. Čína by pak hraničila se současnou Jižní Koreou, americkým spojencem, na jehož území jsou i americké základny. „I pokud by nedošlo k válce, Peking se bojí toho, že napětí na severokorejském poloostrově může vést k situaci, kdy na své vlastní jaderné zbraně začnou pomýšlet Japonsko či dokonce Jižní Koream, a to jako na ochranu před severokorejským útokem. Peking si oddechne, pokud tato možnost zmizí,“ říká Singh.

Podle něj dokonce v případě. že nedojde k dohodě mezi Kimem a Trumpem v Singapuru, bude sama Čína tlačit Kima v budoucnu k nějaké jiné dohodě, která zmírní napětí na poloostrově. „Může to pak dokonce prodat tak, že právě ona je tím schopným mírotvorcem, který uspěl tam, kde USA selhaly, a to zvýší její mezinárodní prestiž a vliv v Asii,“ dodává.