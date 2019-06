INFOGRAFIKA DNE: Proč se velmoci hádají o Arktidu? Co by Arktická stezka přinesla Číně? | info.cz

Ve sporu velmocí o Arktidu se stále více angažuje Čína, přestože mezi arktické země nepatří. Říše středu by otevřením nové větve své Hedvábné stezky urychlila cestu zboží do Evropy, to ale Spojené státy odmítají. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo přirovnal čínské snahy k jejich územní agresi v Jihočínském moři.