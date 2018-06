Irák už nechce americké zbraně. Armáda začala nakupovat tanky od Putina

První tanky T-90S Irák převzal v únoru letošního roku. V téže době se objevilo video z nakládky T-90S pro Irák v přístavu poblíž Leningradu. Ruský velvyslanec v Iráku Maxim Maximov současně oznámil, že první dávka 48 kusů tanků T-90S bude brzy doručena. Současně vyšlo najevo, že v zemi již delší dobu působí ruský kontingent, jehož úkolem je vycvičit irácké vojáky a také vybudovat odpovídající technické kapacity.

Pro Spojené státy to je nepříjemná záležitost. Země totiž do Iráku v letech 2010 a 2011 dodala celkem 140 tanků M1A1M za 2,16 miliardy dolarů. V roce 2013 bylo do Iráku dodáno ještě šest tanků M1A1M a v únoru 2015 dalších šest M1A1 k doplnění bojových ztrát.

Abramsy ale v iráckých službách utrpěly značné ztráty. V lednu 2015 časopis Jane's Weekly of Defense informoval o 28 tancích Abrams, které byly vyřazeny nebo zničeny v bojích se silami takzvaného Islámského stát. O ztrátě dalších šedesáti tanků americké výroby informovala letos v lednu irácká média, jak ale upozornil domácí vojenský analytik Jan Grohmann, není jasné, zda šlo o stroje poškozené anebo o totální konstrukční ztráty.

Spojené státy měly dlouhodobě problém s tím, že irácká armáda poskytla tanky Abrams šíitským milicím, které potom na irácké straně tyto zbraně použily v boji proti kurdským silám. To bylo jednoznačné porušení podmínek smlouvy, podle které Spojené státy tanky Iráku poskytovaly. Společnost General Dynamics v této souvislosti také přestala Iráku poskytovat servisní podporu.

Z toho vyplývá, že Irák neměl jak opravit stroje, které by za jiných podmínek byly snadno opravitelné; abramsy s teoreticky nijak závažnými problémy bylo třeba vyřadit z provozu. Takový stav ale Irák nechal ve značně nevýhodné pozici. Reakce Bagdádu byla nepřekvapivá a přesně zapadla do ruské exportní strategie: zemím, jimž z jakýchkoliv důvodů odmítne dodávat zbraně Západ, jsou jasným zákazníkem Moskvy. Rusům je v podstatě jedno, co kupující se zbraněmi z Ruska udělá. Hlavně že je zaplatí, vpustí na svoje území ruské experty a dostane se tak do Putinovy geopolitické sféry.

Pro Spojené státy se objevil ještě jeden problém. Dlouho se ví, že pro pouštní operace se typ Abrams příliš nehodí. Má citlivé plynové turbíny, které z něj dělají vynikající stroj pro použití v evropském typu terénu. T-90 má velkoobjemové vznětové motory, které se do pouště hodí daleko lépe. Spojené státy, i kdyby chtěly Iráku nějaké tanky dodat, nemají typ, který by dokázal T-90 zejména co do schopnosti absorbovat opotřebení porazit. To lze do budoucna považovat za značný problém a bude zajímavé sledovat, jakým směrem se vydá americký vývoj.