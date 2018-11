Islámský stát v Iráku vstává jako fénix z popela. Může být Evropa znovu v ohrožení?

Útoků spáchaných přívrženci Islámského státu začíná v Iráku zase přibývat. Radikálové sice byli loni v prosinci oficiálně poraženi, přívrženci IS se ale uchýlili ke gerilové taktice a osnují nové útoky z úkrytů. Kurdský generálmajor Aziz Waisi Bani proto tvrdí, že deklarace iráckého premiéra o osvobození Iráku od Islámského státu „byla lež“.

Právě kurdské milice k porážce Islámského státu v Iráku významnou měrou přispěly. V boji proti radikálům víc než 1800 kurdských vojáků padlo, teď ale bijí na poplach – Islámský stát je podle nich stále obrovskou hrozbou. Svět se podle Waisiho domnívá, že organizace byla v Iráku zničena a brzy bude nadobro poražena také v sousední Sýrii. O to víc je ale nebezpečí obnovy IS větší.

Islamistům navíc nahrává nepřehledná situace na iráckém území. Mnohé oblasti si totiž nárokoval jak Bagdád, tak Kurdové, správou některých území ale nakonec byly pověřeny šíitské milice. „Nevěříme jim a oni nevěří nám, nemůžeme se proto zaměřit na Daeš (arabské označení pro IS – pozn. redakce),“ říká Waisi pro Deutsche Welle. „Daeš tohoto prostoru či vakua využívá. Mají mnoho tunelů, ve kterých mohou skrýt. Existuje řada míst, které nejsou pod kontrolou irácké armády,“ dodává.

Podle kurdského generálmajora má přitom Islámský stát všechno, co k přežití potřebuje – peníze, ideologii, vedení i dostatek souvěrců. Finanční prostředky jim zajistil prodej ropy. Ideologie Islámského státu mezi konzervativními sunnity stále přetrvává. Vůdce Abu Bakr Bagdádí nebyl nikdy dopaden a v létě dokonce na zvukové nahrávce vyzýval své stoupence, aby vytrvali. „Stále tu je asi 3000 bojovníků IS. Mnozí přijdou do Iráku ze Sýrie, až tam ztratí kontrolu nad územím. V roce 2014 přitom potřebovali jen 500 mužů, aby ovládli Mosul,“ varuje Waisi.

Strach z návratu Islámského státu neopouští ani obyvatele Mosulu. Mnozí zažili tvrdý režim radikálů na vlastní kůži, úřadům už proto nevěří, že by byly napodruhé schopné obsazení města radikály zabránit. Pod podmínkou anonymity to přiznává také policista z Mosulu, podle kterého on a jeho kolegové vědí, že ve městě stále působí řada přívrženců Islámského státu, ale bez stížností nebo důkazu o jejich členství k organizaci nemohou nic dělat.

Obavy z návratu islamistů v Mosulu ještě zesílily poté, co začátkem listopadu zabil výbuch bomby nedaleko místní oblíbené restaurace čtyři lid a dalších 11 zranil. „Daeš se nám snaží ukázat, že jsou stále tady,“ Jasím Mohamed z vojenských sil, které kontrolují oblast Mosulu. Podle něj však bombový útok nedokazuje, že Islámský stát je skutečná hrozba.

„V Mosulu je Daeš u konce. Všechno, co z něj zbylo, je několik spících buněk, které se snažíme vykořenit,“ říká pro DW Mohamed, podle kterého už ani Islámský stát nemůže počítat s tím, že by ho obyvatelé Mosulu podpořili, jako to udělali někteří v roce 2014. „Mají za sebou tři nejhorší roky života. Nikdy by stejnou věc neudělali. Mnoho lidí nám dnes poskytuje informace. Daeš se je jen snaží vyděsit,“ vysvětluje důvod nedávného útoku.

INFOGRAFIKA: Íránský vliv na Blízkém východěautor: info.cz

Velitelé kurdských Pešmergů však tvrdí opak a Islámský stát považují za hrozbu i mnozí mezinárodní pozorovatelé. Podle Waisiho jsou sice islámští radikálové oslabení, ale organizace „stále sílí, učí se ze svých chyb a vrací se s jinou taktikou“. Irácká armáda se tak proklamacemi o konci nebezpečí Islámského státu snaží zachovat si tvář, tvrdí pro DW. „Neustále odmítají všechny důkazy, protože se chtějí zbavit Američanů,“ míní Waisi.

Kurdský generálmajor proto vyzývá země Evropské unie, aby zakročily a pomohly znovusjednotit síly namířené proti Islámskému státu. „Doufám, že Evropa bude poslouchat, protože právě ona je cílem Daeše, spíš než Spojené státy. A Daeš je trpělivý. Na chvíli mohou v Evropě zůstat neaktivní, ale až budou zpátky v plné síle, vrátí se také do Evropy,“ varuje Waisi.