Italové na Hedvábné stezce. Obří čínský projekt je obratem může srazit na kolena

Čína si v rámci svého obřího projektu nové Hedvábné stezky možná už brzy připíše významný úlovek. Do rozjetého vlaku globálního byznysu možná zanedlouho přistoupí Itálie, obecně považovaná za třetí největší ekonomiku eurozóny. Tamní vicepremiér Luigi di Maio obhajuje zvažovaný podpis memoranda jako ryzí obchod, nikoli politické gesto. Řím by se tak zařadil po bok sedmi dalších členů Evropské unie včetně Česka, kteří už podobné dokumenty s Číňany podepsali. A to navzdory varováním, že nová Hedvábná stezka je mocenským projektem Pekingu a Itálie jen další „kořistí“ v řadě.

Nadcházející podpis je ze strany Itálie pomyslným prvním výkopem – skrze nezávazný dokument dá najevo, že má o čínský superprojekt vážný zájem. Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Itálii by se pak mezi 22. a 24. březnem hned nesla v jiném duchu. Proč tedy kolem této dohody panuje takové napětí?

Nová Hedvábná stezka je gigantický projekt, spíše shluk projektů od silnic, přes přístavy a železnice až po ropovody, plynovody a překladiště. To všechno má spojit Čínu s Evropou, Afrikou a Asií tak, aby nic nebránilo globálnímu byznysu pod taktovkou Pekingu. Iniciativu Pásu a stezky, jak se projektu také říká, osobně prosazuje čínský prezident a zmínku najdete dokonce ve stanovách vládnoucí komunistické strany, v jejímž čele Si Ťin-pching rovněž stojí.

Do obchodní spolupráce už se zapojilo přes 80 zemí a Itálie chce být další mezi nimi. Obdobné 'memorandum o porozumění' už dříve v Evropě podepsaly Portugalsko, Řecko, Malta, Maďarsko, Chorvatsko, Polsko a také Česká republika.

To vše je ale jen jedna strana, ta pozitivnější. Možné zapojení Itálie vyvolalo nebývalé znepokojení ve Spojených státech. Nic takového se nikdy před tím nestalo. Kromě neformálních varování přišlo i prohlášení Garretta Marquise, mluvčího americké Rady národní bezpečnosti, že podpis memoranda může „poškodit mezinárodní reputaci Itálie“. Marquis varoval, že „čínská infrastrukturní diplomacie“ může mít negativní dopady. „Jsme skeptičtí k tomu, že to přinese udržitelné ekonomické výhody pro italský lid,“ poznamenal Marquis v zastoupení Bílého domu. Jinak řečeno, Spojené státy zrazují Itálii od podpisu.

Spojené státy vnímají celý projekt jako nástroj rozšiřování čínského vlivu ve světě a zároveň jako součást soupeření mezi Pekingem a Washingtonem. Tím spíš, že čínští komunisté rozšiřují své aktivity z Asie do západní Evropy a nakonec i do Jižní Ameriky. Američané vidí Itálii jako silnou, ale zároveň zranitelnou zemi, která by se podle nich snadno mohla dostat pod čínský vliv. Část kritiků se navíc obává, že Pekingu jde o rozbití Evropské unie, a Hedvábnou stezku vnímají především coby mocenský nástroj, kterým si Si Ťin-pching chce vytvořit pomyslné vazaly po celém světě.

Peking v rámci nové Hedvábné stezky staví infrastrukturní projekty – silnice, železnice, přístavy –, financované jsou ale z půjček, které si berou „hostitelské“ země. Nebo vláda dané země za tyto úvěry čínským investorům ručí. Vychází se přitom z předpokladu, že se vše snadno zaplatí z provozu nových staveb. Jenže jak se ukázalo v několik zemích – například na Srí Lance, v Malajsii nebo na Maledivách –, ne vždy to funguje a plánované příjmy jsou často nadhodnocené. Pokud je vláda takové země navíc už tak výrazně zadlužená, nezbývá jí, než čínským investorům odprodat či pronajmout vlastní strategicky důležitou infrastrukturu, čímž se snadno dostává pod čínský vliv.

Itálie, která má druhé nejvyšší zadlužení v eurozóně, by mohla relativně snadno spadnout právě do tohoto scénáře. Zároveň jde na rozdíl od Řecka o zemi ekonomicky i politicky velmi významnou. Pokud by se dostala pod čínský vliv, znamenalo by to výrazné posílení čínského vlivu v celé eurozóně, potažmo Evropě.

Italové se snaží tyto obavy rozptýlit. Italský deník Il Messaggero dnes citoval Michela Geraciho, náměstka italského ministra průmyslu, podle kterého nemají Spojené státy ani Evropská unie žádný důvod k obavám. Podle něj prý navíc ještě podpis memoranda s Čínou není jistý. Čínský ministr zahraničí Wang I nedávno řekl novinářům, že doufá, že Itálie memorandum podepíše. Čína je podle něj pro „jednotnou a silnou EU“. Evropa by taky prý měla posílit své vztahy s Ruskem a dát si pozor na „přílišný vliv Spojených států“.