Izrael částečně otevřel přechod s Gazou. Dopravovat se budou léky, potraviny a pohonné hmoty

Izrael dnes částečně otevřel přechod Kerem Šalom, přes který do Gazy proudí zboží. Do enklávy tak mohou být dopraveny léky, potraviny a pohonné hmoty, další zboží ale nikoliv, píše list The Times of Israel. Přechod Izrael uzavřel 9. července v reakci na to, že Palestinci posílali z Gazy směrem k Izraeli draky a balonky s hořlavinami.