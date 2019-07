Izrael nedbá na práva žen, odhlasovaly v rezoluci OSN státy, které je samy porušují | info.cz

Izraeli je v rezoluci vytýkáno, že je „velkou překážkou“ vůči palestinským ženám, pokud jde například o jejich soběstačnost, kariérní rozvoj či integraci do společnosti.

Co ovšem rezoluce opomíjí, je fakt, že za četné aspekty toho, proč jsou palestinské ženy na svých právech kráceny, je zodpovědná palestinská autonomní samospráva, jež kupříkladu do loňského března považovala za beztrestné muže, kteří se dopustili znásilnění a následně se se svou obětí oženili. Naopak ze jediný zdroj omezování práv žen je označována izraelská okupace a co se palestinské samosprávy týče, je Izraeli vytýkáno, že jí neumožňuje plně chránit práva žen na palestinském území. Zda se touto ochranou myslí například povolení kamenování cizoložnic či tolerování tzv. vražd ze cti, což je praktikováno v některých státech, které rezoluci odsouhlasily, už v textu rovněž nenalezneme.

Pro rezoluci hlasovaly státy jako Saúdská Arábie, Jemen, Súdán, Írán nebo Pákistán, které samy ženská práva porušují. Ani v dalších státech, které rezoluci podpořily, jako jsou Egypt, Čína či Turecko, rovněž situace není ani zdaleka taková, jaká by odpovídala standardům 21. století. Proti rezoluci hlasovaly pouze USA a Kanada. Například Německo a Velká Británie se hlasování zdržely.

„OSN dosáhlo nového vrcholu absurdity tím, že označilo pouze Izrael za stát porušující ženská práva, přičemž mlčí o tom, že Írán drží ve vězení bojovnici za práva žen Nasrín Sotúdeovou, Saúdská Arábie vězní a mučí aktivistky za ženská práva a ženy jsou zde tvrdě podřízeny mužům, nebo že v Jemenu je ženám odpírána lékařská péče, pokud k ní neudělí souhlas mužský příbuzný,“ okomentoval rezoluci výkonný ředitel neziskové organizace UN Watch Hillel Neuer. „Když Saúdové, Íránci a Jemenci obviňují Izrael z porušování ženských práv, tak jde o absurdní divadlo,“ dodal.

Jak vyplývá ze statistik UN Watch, proti Izraeli bylo Radou pro lidská práva OSN mezi lety 2006 a 2016 přijato třikrát víc rezolucí, než proti jakémukoliv jinému státu. Naopak proti některým státům, v nichž dochází k porušování nejen práv žen, jako jsou Irák, Pákistán či Rusko, žádná rezoluce v uvedeném období přijata nebyla.