Izrael ničil íránské cíle v Sýrii a přihlásil se k tomu. Předvolební kampaň nebo vzkaz Rusku?

Proč ta mediální změna? Souvisí s nástupem nového šéfa izraelského generálního štábu? A je útok samotný svéráznou připomínkou Rusku, které se údajně zavázalo nepustit Íránce a jejich spojence z radikálních šíitských milic – třeba libanonského Hizballáhu – blíže k izraelským hranicím? Nabízíme odpovědi nejen na tyto otázky týkající se konfliktu mezi Íránem a Izraelem, který se právě odehrává v Sýrii.

Co se stalo?

V neděli izraelská armáda na Twitteru ohlásila, že sestřelila íránskou raketu nad Golanskými výšinami, jejichž část (dvě třetiny) židovský stát od roku 1967 okupuje. Izrael sám toto území chápe jako anektované a zavedl na něm civilní správu.

Na vyslání rakety na (fakticky) izraelské území Golan reagovala armáda židovského státu vzdušným útokem na cíle v Sýrii. Napadla místa íránských zpravodajských služeb, výcvikový tábor provozovaný teheránskými poradci a sklad zbraní nedaleko damašského letiště, kde zničila zbraně určené zřejmě i pro Hizballáh. Podle exilových syrských aktivistů (SOHR) při akci zahynulo 11 syrských vojáků, ruská zpravodajská agentura RIA uvádí čtyři mrtvé a šest raněných.

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory. — Israel Defense Forces (@IDF) 20. ledna 2019

By firing towards Israeli civilians, Iran once again proved that it is attempting to entrench itself in Syria, endangering the State of Israel & regional stability.



We will continue operating determinedly to thwart these attempts. pic.twitter.com/RBHWeBH7FW — Israel Defense Forces (@IDF) 21. ledna 2019

Sami Izraelci uvedli, že dnešní likvidaci íránských cílů plánovali dlouho a provedli ji na základě mnohaměsíčního sběru informací. Rozhodně tedy nešlo o impulzivní reakci.

Jak Izrael informoval o odvetě? Proč?

Především je pozoruhodné, že o ní vůbec informoval. Navíc na místní poměry obsáhle. Na twitterovém účtu dokonce oznámil začátek akce. Dosud se k podobným aktivitám vyjadřoval jen výjimečně, drtivou většinu operací prostě nekomentoval, i když bylo všem regionálním i globálním hráčům jasné, že jde o práci izraelské armády.

Média se dohadují, co vedlo IDF ke změně. The Times of Israel naznačují, že může jít o novou strategii čerstvého šéfa generálního štábu Aviva Kochaviho – do funkce nastoupil 15. ledna, tedy minulé úterý. Arabská média tento krok přičítají nadcházejícím izraelským volbám, které jsou vypsané na 9. dubna. Jedním z klíčových témat v nich bude (opět) bezpečnost, tentokrát ale nejen z objektivních, ale i čistě politických důvodů. Vyzyvatelem premiéra Benjamina Netanjahua je Kochaviho předchůdce Benny Ganc, který se v kampani právě na bezpečnost podle všeho soustředí.

Jak vlivný je Írán v Sýrii?

Teherán má v zemi zničené válkou zásadní vliv. Spolu s Ruskem je hlavním sponzorem vlády Bašára Asada, který by bez jejich pomoci přinejmenším politicky nepřežil. Írán sice oficiálně poslal do Sýrie jen vojenské poradce, jeho přítomnost v zemi ale je – alespoň podle hodnověrných rozvědek – mnohem větší.

Teherán navíc prostřednictvím elitních příslušníků Revolučních gard, tedy paralelní íránské armády, buduje v řadě zemí Blízkého východu radikální šíitské milice po vzoru libanonského Hizballáhu. Jejich příslušníky pojí kromě oddanosti šíitské formě islámu a íránským náboženským vůdcům také nenávist vůči Izraeli. Řada izraelských útoků na syrské území se tak snažila zamezit tomu, aby dobře fungující Hizballáh získal od Íránu i syrského režimu sofistikované, nejčastěji ruské zbraně. Ty by totiž pravděpodobně použil v budoucím střetu s Izraelem.

Mimochodem, Írán v neděli poslal raketu na Golany kolem třetí odpoledne. Což je rovněž nezvyklé, typicky se střety i s ohledem na civilisty odehrávají v noci. Střela mohla podle izraelských zdrojů ohrozit lyžařský areál na jižních svazích hory Hermon, který je proto nyní uzavřen.

Jakou roli hraje v konfliktu Rusko?

Rovněž klíčovou, Asad je v řadě ohledů jeho vazalem. Moskva navíc alespoň dosud dobře vycházela i s Izraelem. Podle dostupných zpráv se Moskva zavázala nepustit Írán a s ním spřátelené skupiny k izraelské hranici.

Tento „nárazníkový“ koridor se každopádně vytvořit nepodařilo, jak ukázala dnešní operace IDF.

Je jen otázka, jestli Rusko o odvetě izraelců vědělo a využije ji k tlaku na íránské spojence, nebo jestli pro něj byla rovněž překvapením. A připomínkou slibu, který Kreml údajně dal židovskému státu.