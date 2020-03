Je čas shazovat peníze z vrtulníku? Čína ukazuje, že propad ekonomiky překoná krizový rok 2008 | info.cz

Signály, že koronavirus přinese propad ekonomiky větší než v krizovém roce 2008, přibývají. Deník Financial Times zveřejnil předpověď analytiků , kteří očekávají, že se hrubý domácí produkt Číny v prvních dvou měsících letošního roku propadl meziročně o 13 procent. Průmyslové výroba padala podle Reuters v podstatě stejným tempem, které je nejvyšší od roku 1990, tedy od doby, kdy agentura tento ukazatel pravidelně sleduje.

„Pokud opatření proti koronaviru sníží ekonomickou aktivitu jeden měsíc o polovinu a další dva až tři měsíce o tři čtvrtiny, bude to znamenat, že meziročně se ekonomika propadne o deset procent,“ napsal na twitteru ekonom Pierre-Olivier Gourinchas.

Deník Financial Times v dnešním komentáři upozorňuje, že „injekce“ v rozsahu těch použitých při poslední finanční a hospodářské krizi nebudou stačit. V Evropské unii tehdy tento ekonomický stimul dosahoval 1,5 procenta HDP. Stát podle FT musí zajistit stejnou úroveň příjmu pro obyvatele. „Zatímco nákaza a opatření představují dočasný šok na straně nabídky, odezva na straně poptávky recesi prodlouží a prohloubí. Ztráta objednávek, zaměstnání a nutnost platit složenky lidi donutí omezit nákupy mnohem více,“ píše deník.

Jediné řešení FT vidí v masivním ekonomickém stimulu, který podpoří poptávku. Propadem přitom trpí všichni, některých segmentům hospodářství hrozí v podstatě zánik. Česko v tomto ohledu může ohrozit především propad průmyslu, zejména toho automobilového. Koncern Volkswagen uvedl, že přeruší výrobu na dva až tři týdny, a to samé čeká Škodu Auto i Hyundai v Nošovicích.

Česko má ovšem několik zásadních výhod, které mohou dopady krize zmírnit. Má nízkou nezaměstnanost (jednu z nejnižších v Evropské unii), nízký dluh a jeho hrubý domácí produkt se od začátku krize značně zvýšil. To není zdaleka případ všech členských států EU. HDP těžce zasažené Itálie se od roku 2000 zvedl jen o pět procent, HDP Francie o 29 procent. Obě země přitom tíží obrovský dluh, který nabraly zejména během poslední hospodářské a finanční krize.

Deník Guardian upozorňuje, že propad ekonomické aktivity v Itálii o 20 procent v aktuálním měsíci a stagnace v následujícím měsíci znamená, že propad ekonomiky bude dvakrát horší než v letech 2008 a 2009. A to i kdyby ekonomika v květnu a v červnu svůj růst oživila. Mnozí ekonomové se shodují, že jedinou cestou jsou skutečně masivní záchranné programy.

Europoslanec a ekonom Luis Garicano navrhuje vytvoření záchranného programu v objemu 500 miliard eur, tedy v úrovni zhruba čtyř procent HDP celé EU. Některým analytikům se ovšem i to zdá příliš málo. Výše zmíněný Gourinchas tvrdí, že „injekce“ musí být stejně velká jako propad HDP. A ten může být klidně dvouciferný. „Pokud vlády skončí hospodaření na konci roku pouze s jednociferným deficitem, bude to znamenat, že neudělaly dost,“ dodává.

Deník Financial Times navíc upozorňuje, že klíčová je rychlost. Na stole se přitom objevuje návrh, aby státy rovnou převáděly peníze na účty občanů. Možnost, kterou už ozkoušel Hongkong, se zcela vážně probírá ve Spojených státech. Někteří ekonomové to považují za nejrychlejší způsob, jak roztočit kola ekonomiky. V angličtině existuje pro podobné situace označení „helikoptérové peníze“. Má vyjadřovat pomyslné shazování peněz z nebe přímo občanům, což je radikální ekonomická teorie, ale v současnosti nikoliv nepravděpodobná. „Virus obrátil život vzhůru nohama, nutná rozpočtová náprava může to stejné udělat s některými ekonomickými teoriemi,“ dodává FT.