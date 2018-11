„Je to úplně šílené.“ Právník migrantů tepe Trumpa za tvrdý postoj k migrantům

Co se stalo v USA, že už dnes není zemí zaslíbenou pro migranty. Je to po výměně prezidentů, nebo ta doba nazrávala už i dřív?

Myslím, že to velmi souvisí s životní úrovní americké střední třídy. Tím, že klesla životní úroveň Američanů, tak stali víc nenávistnými a začali hledat někoho, koho by obvinili. A tak začali velmi silné nálady proti migrantům, čehož se chytil Donald Trump a takto vznikla velmi silná protimigrační rétorika a protimigrační zákony.

Mám pocit, že Američané nerozlišují o jakého migranta, z jaké části jde. Je to tak?

Ano, je to přesně tak, je to úplně šílené. Oni si dali prioritu, že deportují každého, o kom zjistí, že je na území USA nelegálně. Za Baracka Obamy to bylo tak, že zjišťovali, kdo je prioritou na deportaci. Byli to především zločinci. Dnes je prioritou na deportaci každý.

Takže Donald Trump chce úplně zrušil úplně azylový systém?

Úplně ne. Zrušil asi polovinu azylů. Za vlády Baracka Obamy to bylo tak, že jste měl zažádat o právo o azyl buď na území USA, nebo jejich území, například v Praze na ambasádě. Dnes tyto azyly mimo USA neexistují a azyl můžete získat jen na území Spojených států.

A je tedy i složitější mechanismus, jak azyl získat, popřípadě jak žadatele a celou jeho rodinu prověřují?

Ano. Tento systém je dnes nastavený extrémně proti-azylově a proti-imigračně. Stalo se to, že nový ministr spravedlnosti zrušil řadu kategorií azylů, takže ten systém byl absolutně zdecimovaný a zůstaly jen útržky toho původního systému, je o mnoho těžší získat azyl a získat díky tomu legální status v USA.

