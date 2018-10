Jemenu hrozí „nejhorší hladomor za 100 let“. Svět by se měl stydět, říká humanitární pracovnice

Jemen už dnes čelí největší humanitární katastrofě na světě, situace se však v následujících měsících může ještě zhoršit. Státem na jihu Arabského poloostrova už čtvrtým rokem zmítá krvavá válka, která si vyžádala přes 10 tisíc obětí. Civilisté jsou totiž častým terčem leteckých útoků, které má z velké části na svědomí mezinárodní koalice vedená Saúdskou Arábií. OSN nyní varuje, že pokud údery ze vzduchu nebudou v blízké době zastaveny, Jemen může čelit největšímu hladomoru za 100 let.

V osmadvacetimilionovém Jemenu čelí riziku hladovění 12 až 13 milionů civilistů. Pokud bude válka pokračovat, v zemi může propuknout „nejhorší hladomor za 100 let“, varuje pro BBC koordinátorka humanitární pomoci pro Jemen Lise Grandeová.

„Myslím, že mnozí z nás při vstupu do 21. století cítili, že je nemyslitelné, abychom ještě někdy viděli hladomor, jakému jsme byli svědky v Etiopii, Bengálsku nebo některých částech Sovětského svazu – to bylo prostě nepřijatelné,“ říká Grandeová. „Mnoho z nás mělo důvěru, že se to nebude opakovat, dnes ale přesně tuto realitu sledujeme v Jemenu,“ dodává pro BBC.

OSN už v minulosti varovala, že Jemen čelí nejhorší humanitární katastrofě současnosti. Důvodem dalekosáhlé krize je ozbrojený konflikt, v němž proti sobě stojí menšinoví šíitští Húsíové podporovaní Íránem na straně jedné a na druhé vláda prezidenta Abdara Rabbúa Mansúra Hádího, kterému od roku 2015 pomáhá Západem podporovaná koalice v čele se sunnitskou Saúdskou Arábií.

Válka, při které zbraně míří hlavně na civilní oběti, si přitom vyžádala už přes deset tisíc mrtvých a přinutila přes tři miliony lidí, aby opustily své domovy. Kvůli válce v zemi panují katastrofální hygienické podmínky, v důsledku kterých se v Jemenu také šíří cholera.

Válka v Jemenuautor: Info.cz

„Není pochyb o tom, že bychom se měli stydět a pokaždé, když se ráno probudíme, obnovit náš závazek udělat vše pro to, abychom pomohli lidem, kteří trpí, a ukončili tento konflikt,“ vyzývá také humanitární pracovnice Organizace spojených národů.

Její slova přicházejí krátce poté, co při náletu na přístavní město Hudajdá v sobotu zemřelo 17 lidí a dalších 20 utrpělo zranění. Útok, který je připisován arabské koalici, je však jen jeden z mnoha. Provincie Hudajdá je totiž od června terčem ofenzivy provládní koalice, která se snaží vyhnat povstalce ovládající tuto klíčovou oblast.

Ofenzivou se však situace civilistů ještě zhoršila – Hudajdá je totiž hlavní vstupní branou pro zásobování, bez kterého se země zasažená hladomorem neobejde. „Situace v Hudajdá se stala v důsledku konfliktu nesnesitelnou,“ varovala začátkem měsíce Mariam Aldoganiová z organizace Save the Children, která v poslední době zaznamenává enormní nárůst počtu případů cholery.

Zatímco v červnu organizace monitorovala 497 případů cholery, v srpnu jich podle Save the Children v Hudajdá bylo 1342 – to je nárůst o 170 procent. Ve 30 procentech případů se přitom podezření na nákazu cholerou týkalo dětí. „Válka může zabít celou generaci jemenských dětí, které ohrožuje bombardování, hlad a nemoci jako cholera, které se dá za normálních okolností zabránit,“ komentovala před nedávnem tragickou situaci jemenských dětí výkonná ředitelka Save the Children Helle Thorningová- Schmidtová.