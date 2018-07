Juncker míří do Bílého domu jednat o smíru, Trump má ale s EU jiné plány. Ve hře je mnoho

Trump v předvečer jednání na twitteru evropské partnery nešetřil. „Země, které s námi po léta v obchodu zacházely nespravedlivě, přijíždějí do Washingtonu jednat... Cla jsou skvělá! Buď země dohodnou spravedlivou smlouvu, nebo budou zasaženy cly. Tak je to jednoduché,“ napsal prezident.

Juncker údajně do Washingtonu nejede s žádným konkrétním návrhem, chce zmírnit napětí a udržet otevřený dialog. Agentura AP v komentáři označila Junckera za „evropského doyena kompromisu a shody“. Strategii vyjednávání předem domluvil s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle serveru Politico ale Trump nestojí o dohodu, nýbrž o evropské ústupky.

Na nedávné schůzce ministrů financí zemí skupiny G20 americký ministr Steve Mnuchin nabídl Evropě novou dohodu o volném obchodu, kterou ale francouzský zástupce Bruno Le Maire odmítl. Nejprve je podle něj třeba zrušit cla, která zatěžují dovoz evropského hliníku a oceli do USA.

Ve hře je mnoho: v případě neúspěchu hrozí zavedení cel na dovoz evropských automobilů do USA s těžkými důsledky pro evropskou i americkou ekonomiku. Evropská komise už podle listu Financial Times připravuje soupis zboží, jehož by se mohlo týkat případné druhé kolo celních opatření.

Juncker, jehož na cestě do USA doprovází eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, po jednání v Bílém domě přednese v americkém Centru pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) projev o budoucnosti evropsko-amerických vztahů.