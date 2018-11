K USA se vydaly další karavany migrantů a Trump chce omezit azyly. Zažádat umožní jen těm, kdo se registrují

Spojené státy umožní požádat o azyl pouze těm přistěhovalcům, kteří se registrují již při vstupu do země. Ostatní budou považováni za osoby, které nelegálně překročily hranice, a budou vyhoštěni. Oznámil to dnes americký prezident Donald Trump s tím, že se příští týden chystá vydat dekret upravující imigrační pravidla. Směrem k USA postupují mezitím z jihu další migrační karavany a Trump spolu s tím před blížícími se volbami stupňuje protiimigrační rétoriku. Čelí za to kritice i z řad republikánů.