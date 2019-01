Kanaďan zadržovaný v Číně se objevil na sociálních sítích. Získal Peking jeho účty?

Čínští vyšetřovatelé pracují s účty na sociálních sítích, které patří Kanaďanům zadržovaným v zemi pro podezření ze špionáže. Vyplývá to z informací kanadského listu Globe and Mail. Účty minimálně jednoho Kanaďana byly v poslední době aktivní, ačkoli má být v čínské vazbě. Peking drží celkem 13 občanů severoamerické země, které zadržel poté, co kanadská policie zatkla dědičku technologické firmy Huawei Meng Wan-čou (známou jako Kathy Mengová).