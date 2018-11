Karavana migrantů postupuje skrz Mexiko, guvernér jim slíbil autobusy

Guvernér mexického státu Veracruz nabídl 150 autobusů karavaně migrantů ze Střední Ameriky, kteří jsou nyní na jihu Mexika a jejichž cílem je dostat se za lepším životem do USA. Guvernér slíbil, že autobusy je dovezou do mexické metropole. Posléze ale oznámil, že vzhledem k víkendovému masovému výpadku vody v hlavním městě budou zatím převezeni do některého města ve Veracruzu, informují místní média.