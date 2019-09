Kdo jezdí na výlety do Sýrie? Asad fascinuje dogmatické komunisty i postfašisty | info.cz

„Sýrie vítá zpět turisty!“ napsalo koncem srpna na sociální sítě syrské ministerstvo turismu. A jedním dechem v zemi přivítalo „italskou delegaci,“ která navštívila centrum Aleppa. Kdysi výstavního města, které boje občanské války těžce poničily. Z připojeného snímku je ovšem patrné, že do Sýrie ovládané vládou Bašára Asada přibyla delegace italské skupiny CasaPound. Tedy postfašistického hnutí, které – jak píše kupříkladu britský The Guardian – „vrátilo (diktátora Benita) Mussoliniho zpět do hlavního politického proudu“.

Italian fascists CasaPound recently sent a delegation to Syria. They were warmly welcomed by the ministry of tourism, who whitewashed them on their Facebook as an innocuous Italian group



(Last photo, not from the ministry, is the group posing with their fascist flag in Syria) pic.twitter.com/Wr2hdvEmvG