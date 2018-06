Kim Čong-un přistál v Singapuru, v úterý se setká s Trumpem. INFO.CZ bude u toho

Severokorejského vůdce dopravil do Singapuru stroj společnosti Air China, uvedl singapurský list tisk.

Policie v okolí letiště uzavřela silnice zhruba hodinu před Kimovým příletem. Očekává se, že Kim a jeho delegace budou ubytováni v hotelu St Regis, kolem nějž byly od rána patrné přípravy a přísná bezpečnostní opatření.

Kolona odjela z letiště a Singapur zveřejnil fotografii uvítání Kima singapurským ministrem zahraničí Vivianem Balakrishnanem.

Trump je v Singapuru očekáván dnes večer místního času (odpoledne SELČ) a s Leem se má sejít v pondělí.

Předpokládá se, že hlavním tématem rozhovorů mezi Trumpem a Kimem bude ukončení severokorejského jaderného programu. Oba vrcholní představitelé by mohli jednat také o podpisu mírové dohody, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-53.