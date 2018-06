Kim je znovu v Číně. Si Ťin-Pchingovi se chlubil úspěchem summitu s Trumpem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dnes přicestoval na dvoudenní návštěvu do Číny a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Nejvyšší čínský představitel na schůzce vyzval KLDR a USA, aby realizovaly výsledky summitu Kim Čong-una a šéfa Bílého domu Donalda Trumpa z minulého týdne. Kim na summitu slíbil pracovat na jaderném odzbrojení Korejského poloostrova, Trump za to nabídl Severní Koreji bezpečnostní záruky. Severokorejský vůdce je letos v Číně už potřetí.

Čínský prezident podle státní televize CCTV dnes vyzdvihl, že díky "soustředěnému úsilí příslušných zemí" byla obnovena jednání o záležitostech na Korejském poloostrově a celková situace směřuje k míru a stabilitě. Summit Kim Čong-una a Donalda Trumpa v Singapuru podle Si Ťin-pchinga znamenal "důležitý krok k politickému řešení jaderné problematiky" v oblasti.

Podle médií přiletěl dnes Kim do Pekingu právě proto, aby místní představitele informoval o obsahu své nedávné schůzky s Trumpem. Si vyzval obě strany, aby "uvedly do praxe výsledky dosažené na summitu", a podotkl, že "Čína bude vždy hrát v tomto procesu konstruktivní roli".

Kim Čong-un na dnešním jednání se Si Ťin-pchingem ocenil Čínu "za podporu denuklearizace Korejského poloostrova", uvedla čínská televize CCTV.

Na rozdíl od minulých Kimových cest čínská média o jeho pobytu informují nikoli až po jeho skončení, ale v reálném čase. Podala také informaci o délce cesty.

Pekingská policie dnes zpřísnila bezpečnostní opatření zejména na třídě vedoucí k Paláci lidu, kde většinou čínští politici přijímají návštěvy ze zahraničí. Bezpečnostní přípravy byly patrné i před vládní rezidencí Tchiao-jü-tchaj, kde Kim s manželkou bydlel při březnové návštěvě. U východní brány vedoucí do Paláce lidu byla vztyčena zábrana, která brání pohledu dovnitř.

V březnu přijel Kim do Pekingu vlakem, byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci v roce 2011. Podruhé se vydal do Číny v květnu, kdy zvolil leteckou dopravu.

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v posledních letech se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a k čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.

Zlepšení americko-severokorejských vztahů Peking uvítal a líbí se mu zejména Trumpova ochota přerušit manévry s Jižní Koreou. Podle Soulu "se USA a Jižní Korea dohodly na přerušení všech aktivit souvisejících s vojenským cvičením naplánovaným na srpen". Washington to potvrdil s tím, že na toto téma budou tento týden jednat ministři obrany a zahraniční i Trumpův bezpečnostní poradce.

Jak uvedla agentura Reuters, přerušení manévrů vyvedlo z míry mnoho bezpečnostních odborníků, kteří se o tom dověděli až po Trumpově jednání s Kimem. Japonský vládní mluvčí Jošihide Suga prohlásil, že v plánech na společná vojenská cvičení Japonska a USA se nic nemění. Jihokorejské ministerstvo obrany souhlasí se zrušením srpnových manévrů s tím, že je třeba podpořit současná jednání s KLDR.