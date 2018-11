Konec drsného byznysu. V Jižní Koreji začali bourat největší psí jatka, aktivisté slaví

Komplex ve městě Songnam byl důležitým zdrojem psího masa pro restaurace v celé Jižní Koreji. Fungovalo zde přinejmenším šest jatek.

"Je to historický okamžik," uvedli ve vyjádření jihokorejští obránci práv zvířat (KARA). "Spustí to zavírání dalších psích jatek po celé zemi, což urychlí úpadek celého průmyslu zpracování psího masa," dodali.

Aktivisté z organizace Humane Society International (HSI) popsali podmínky uvnitř zařízení jako "děsivé". Na místě viděli elektrická zařízení sloužící k porážce zvířat, nože či strojky na zbavování srsti.

"Byla to skvrna na městě Songnam, s radostí přihlížíme tomu, jak místo rovnají se zemí," řekla jedna z členek HSI. "Vskutku se to jeví jako mezník v zániku průmyslu zpracování psího masa v Jižní Koreji a je to zjevný signál, že v jihokorejské společnosti citelně klesá jeho popularita," dodala.

Každé léto se v Jižní Koreji koná třídenní speciální festival, během něhož bývají podávány pokrmy z psího masa dušeného v silně kořeněné šťávě.

V současné době v zemi nereguluje porážení psů pro maso žádný zákon. Západní aktivisté se v minulých letech pokusili tuto praktiku narušit masovým osvobozováním psů.

V zemi klesá počet restaurací, kde podávají pokrmy z psího masa, napsala BBC. Zatímco v Soulu dříve fungovalo kolem 1500 takových zařízení, v roce 2015 jich bylo už jen zhruba sedm stovek.