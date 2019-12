Konec špionského příběhu. Syn ruských agentů má právo na kanadské občanství, rozhodl soud | info.cz

Píše se 3. červen 1994. Místo děje: kanadské Toronto. Tracey Lee Ann Foleyové se narodil syn Alexander, jako otec byl v dokumentech uveden Don Heathfield. Malý Saša získal kanadské občanství. Už čtyři roky je na světě jeho bratr Timothy. Vlastně nic zvláštního. Kdyby ovšem jejich rodiče nepřišli v roce 1988 už jako pár ještě ze Sovětského svazu jako špióni s úkolem časem se přestěhovat do Spojených států. Kdyby v Kanadě a posléze i USA nežili v nejhlubším utajení s falešnou identitou, kterou tajná služba KGB ukradla zesnulým dětem. Kdyby se ve skutečnosti nejmenovali Elena Vavilová a Andrej Bezrukov.

Koncem 80. let minulého století stále probíhá studená válka a situace je tedy jasná: východní blok vedený Moskvou soupeří se Západem v čele se Spojenými státy. Jenže přichází rok 1991 a Sovětský svaz se rozpadá. Nastal dočasný chaos. Ruské tajné služby se přesto záhy vzpamatovaly a vzkázaly za oceán – jedeme dál! V polovině 90. let rodina odcestovala z Kanady do Francie, aby se v roce 1999 konečně usadila ve Spojených státech. Jenže 27. června 2010 přichází úder – americká Federální služba pro vyšetřování (FBI) provedla zátah, během kterého pozatýkala celkem deset ruských agentů, mezi nimi i rodiče Alexe a Tima. Mimochodem, v americké síti toho léta uvízla rovněž vnadná a globálně proslulá vyzvědačka Anna Chapmanová, přezdívaná pak sexisticky „Agentka 90-60-90“ podle prý ideálních ženských tělesných proporcí. Ta se později už v Rusku stala modelkou a obecně pak vyhledávanou celebritou.

Šokovaní synové špiónského páru se tehdy dozvěděli, že jejich rodiče jsou někým docela jiným. Tracey a Don – tedy vlastně Elena a Andrej – byli vyměněni za jiné agenty a odcestovali do země původu. Ovšem bez dětí. Alex a Tim se totiž jako kanadští rodáci vydali do Toronta, kde je ale čekala studená sprcha – tamní úřady je na své půdě nechtěly. A to i přesto, že lidem narozeným na kanadském území občanství udělují. Potomci agentů jsou prý výjimkou, neboť jejich rodiče byli zaměstnanci cizí vlády. Trampotám obou chlapců neměl být konec: byli nuceni putovat do Ruska. Tam si změnili jména a začali usilovat o návrat na americký kontinent. Podle webu Mail Online totiž shledali život ve vlasti svých rodičů úděsným a došlo jim, že Kanada je tou zemí, do které patří.

20) And Alex Vavilov is a Canadian citizen. The stakes of #Vavilov are a reminder that real people are affected by administrative decisions, and admin law should recognize that. Kudos to @MollyMReynolds, @thechaiyun, et al for pointing that out... — Gerard Kennedy (@gerardjkennedy) December 20, 2019

Alex boj nevzdal a v pátek českého času přišel konečně verdikt Nejvyššího soudu, který říká – máte právo na kanadské občanství. Jak připomíná ottawská veřejnoprávní stanice CBC, soudní výnos fakticky znamená pas pro oba bratry, kterým je nyní už 25 a 29 let. Tim sice usiluje o uznání své kanadské příslušnosti v jiné, souběžné při, soud však v jeho případě sotva rozhodne jinak. „Pocítil jsem nepopsatelnou úlevu. Soud uznal, že se nejen jako Kanaďan cítím, ale že jím i podle zákonů této země jsem,“ uvedl po konci přelíčení Alexander.