Královská svatba: Meghan povede k oltáři Princ Charles, potvrdil Kensingtonský palác

„Meghan Markleová požádala Jeho královskou výsost prince z Walesu, aby ji v den svatby doprovodil k oltáři kaple svatého Jiří," uvedla kancelář Kensingtonského paláce. "Princ z Walesu je potěšen, že může tímto způsobem uvést paní Markleovou do královské rodiny,“ dodal palác.

INFOGRAFIKA: královská svatbaautor: INFO.CZ

Třiasedmdesátiletý otec Markleové se v uplynulých dnech podrobil operaci srdce. Dosud nebylo jasné, kdo ho v roli doprovodu nevěsty na hradě Windsor nahradí. Objevily se spekulace, že by to mohla být nevěstina matka Doria Raglandová, která už do Británie přijela. Někteří fanoušci královské rodiny ale devětašedesátiletého prince Charlese vyzvali, aby situaci zachránil a šestatřicetiletou Meghan k oltáři dovedl on.

Ještě v úterý nevěstin otec ujišťoval, že svou dceru chce k oltáři odvést a že je připraven do Británie odletět, jakmile mu to zdravotní stav dovolí a lékaři ho propustí z nemocnice. Pár hodin na to ale oznámil, že do Británie nedorazí, protože ho čeká operace srdce. Tu podstoupil ve středu.

Na rozdíl od nevěstina otce Thomase Marklea se svatby zúčastní šestadevadesátiletý manžel královny Alžběty II. princ Philip. Potvrdil to dnes Buckinghamský palác. Vévoda z Edinburghu, který se již stáhl z veřejného života, se zotavuje po operaci kyčle, kterou úspěšně podstoupil minulý měsíc.