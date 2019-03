Krveprolití v mešitách: Šokovaní novozélandští muslimové truchlí, budoucnosti se ale nebojí

Je pátek, tedy den hlavní islámské modlitby. Do mešit Al Noor a Linwood ve městě Christchurch se pomalu trousí místní muslimové. Zanedlouho bělošští teroristé zahájí útok, který nepřežije asi padesát z nich. Země žijící poklidným tempem je v nehraném šoku. „Řada těch, kteří zemřeli, jsou zřejmě migranti nebo dokonce uprchlíci. Vybrali si Nový Zéland jako bezpečný domov. A také to je jejich domov. Oni patří mezi nás. Ten člověk, který na nás všech spáchal násilí, mezi nás nepatří,“ uvedla ostrovní premiérka Jacinda Ardernová.

Jistě ne všichni muslimové jsou ale na ostrovech noví. První z nich dorazili v polovině 19. století z Indického poloostrova a zřejmě i Číny. Sto let nato je posílila skupina východoevropských běženců. Ještě později sem za obchodem či jako uprchlíci před válkami postupně dorazili Turci, Afričané (obvykle ze Somálska) a zčásti rovněž Arabové, i když ti zde netvoří většinu islámské obce. Zaznamenatelnou komunitou jsou i původem indičtí muslimové z relativně blízkého souostroví Fidži (cca 1800 kilometrů severně), kteří na demokratický Zéland utekli před nestabilitou ve vlastní zemi.

Spíše jen zvláštností jsou islámské konverze Maorů, tedy původních obyvatel země. Zhruba tisícovka z nich se přidala k islámu a ti nejradikálnější z nich ostatní Novozélanďany (ale i muslimy) překvapili bojovným výkladem své nové víry, prostřednictvím které prý chtějí vést ozbrojený zápas s bílou většinou. Jde opravdu jen o kuriozitu i vzhledem k tomu, že Maorů dnes žije na ostrovech celkově přes 630 tisíc.

Patrně nejznámějším novozélandským muslimem je Sonny Bill Williams, boxer a hlavně úspěšný ragbista, což je v zemi milující (tento) sport zaručená pozvánka na televizní obrazovky. Proslulý hráč konvertoval k islámu v roce 2009 a podnikl dokonce už pouť do saúdskoarabské Mekky. „Nedokážu slovy vyjádřit, jak se teď cítím. Bůh dá, že každý, kdo byl dnes zabit, je už v ráji. Jsem nesmírně, nesmírně smutný z toho, co se u nás přihodilo,“ říká z videa umístěného na sociální sítě Williams.

My heart is hurting about the news coming out of Christchurch. Sending love & prayers to the effected families❤️😢 pic.twitter.com/7PX9wc56b8